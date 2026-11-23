i Pipelines auf dem Scharara-Ölfeld in Libyen: Bewaffnete haben ein Ventil an einer Ölleitung geschlossen und damit die Förderung massiv beeinträchtigt. (Archivbild vom Dezember 2014) Reuters 75 % der Fördermenge im Land Miliz legt Ölproduktion der OMV in Libyen lahm Bewaffnete Gruppen blockieren zwei wichtige Öl-Pipelines in Libyen. Auch die österreichische OMV ist betroffen. Von Nick Wolfinger 23.11.2026, 11:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bewaffnete Gruppen haben zwei wichtige Öl-Pipelines in Libyen blockiert. Nach Angaben der staatlichen National Oil Corporation (NOC) fallen dadurch bis zu 365.000 Barrel Rohöl täglich aus - mehr als ein Viertel der gesamten libyschen Produktion. Betroffen ist auch die österreichische OMV.

Am Montag meldete die National Oil Corporation (NOC), dass eine bewaffnete Gruppe ein Ventil an der Pipeline des riesigen Scharara-Ölfelds geschlossen habe. Allein dadurch könnten täglich rund 350.000 Barrel Öl verloren gehen. Bereits seit Ende Oktober ist eine weitere Pipeline vom Hamada-Ölfeld zur Raffinerie Sawija blockiert. Dort fallen täglich rund 15.000 Barrel aus.

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Machtpoker um Öl-Einnahmen

Hinter den Blockaden dürften Konflikte um Geld und Macht stecken. Bereits im September hatten bewaffnete Angehörige der libyschen Ölanlagen-Schutztruppe Petroleum Facilities Guard (PFG) dieselbe Pipeline fünf Tage lang blockiert. Der Schaden betrug laut NOC rund 95 Millionen Dollar.

Auch diesmal könnten die Sicherheitskräfte selbst dahinterstecken. Erst am 15. November hatten Mitglieder der PFG mit einer erneuten Blockade gedroht, sollten ihre Gehaltsforderungen nicht erfüllt werden. Wer das Ventil tatsächlich geschlossen hat, ist aber noch unklar.

Ein Eingreifen der Armee ist in dem politisch gespaltenen Land schwierig. Die Regierung in Tripolis ist auf verschiedene bewaffnete Verbände angewiesen, die zum Teil eigene Interessen verfolgen. Ein Militäreinsatz könnte zu Gefechten führen. Bereits im September wurde die Pipeline erst nach Vermittlung lokaler Stammesältester wieder geöffnet.

Fast 20 Prozent des OMV-Öls kommen aus Libyen

Die Krise trifft auch einen der wichtigsten Produktionsstandorte der österreichischen OMV. Der Wiener Energiekonzern ist gemeinsam mit der spanischen Repsol, der französischen TotalEnergies und der norwegischen Equinor am Scharara-Ölfeld beteiligt.

Von weltweit 64,9 Millionen Barrel Öl und Flüssiggas förderte die OMV 12,9 Millionen in Libyen. Das entspricht einem Anteil von knapp 20 Prozent. Rechnet man die Erdgasförderung hinzu, stammen 11,6 Prozent der gesamten OMV-Produktion aus Libyen, heißt es im Geschäftsbericht 2025.

Rund drei Viertel der libyschen OMV-Förderung entfallen auf das jetzt betroffene Scharara-Feld. Allein dort förderte der Konzern 2025 durchschnittlich 26.000 Barrel Öläquivalent täglich. Wie stark die OMV durch die aktuelle Blockade tatsächlich beeinträchtigt wird, ist noch unklar. Die Beantwortung einer Anfrage von "Heute" an das Unternehmen ist noch ausständig.

Auch Österreichs Ölversorgung betroffen?

Libyen ist zudem einer der wichtigsten Rohöllieferanten Österreichs. Im Jahr 2025 kamen rund 14,3 Prozent der heimischen Rohölimporte aus dem nordafrikanischen Land. Damit liegt Libyen hinter Kasachstan auf Platz zwei der wichtigsten Lieferländer.

Das für Österreich bestimmte Rohöl gelangt per Tanker zum italienischen Hafen Triest und von dort über Pipelines zur OMV-Raffinerie Schwechat bei Wien. Dort wird es unter anderem zu Benzin, Diesel und Kerosin verarbeitet. Ob die aktuellen Produktionsausfälle auch Auswirkungen auf die Lieferungen nach Österreich haben, ist derzeit nicht bekannt.

Die Bilder des Tages i ?

Für Libyen selbst sind die Folgen dramatisch. Der Erdölexport ist die wichtigste Einnahmequelle des Landes. Allein die seit Ende Oktober blockierte Hamada-Pipeline verursachte laut NOC bereits Verluste von mehr als 30 Millionen Dollar. Weitere Blockaden könnten die wirtschaftliche Krise des politisch gespaltenen Landes verschärfen.