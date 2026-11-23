i Mehr als 450 Einrichtungen sollen eine Drohmail mit dem Betreff "Der Tod erwartet dich" erhalten haben. imago images/Patrick Scheiber "Der Tod erwartet dich" Bombendrohungen gegen über 450 Schulen in Deutschland Bombenalarm an Schulen in Deutschland! Mehr als 450 Einrichtungen sollen eine Drohmail mit dem Betreff "Der Tod erwartet dich" erhalten haben. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 11:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Welle von Bombendrohungen sorgt am Montagmorgen an Schulen in Deutschland für Aufregung. Mehr als 450 Bildungseinrichtungen sollen eine E-Mail mit dem Betreff "Der Tod erwartet dich" erhalten haben, wie die deutsche "Bild" berichtet.

Bei der Polizei in Freiburg gingen unter anderem über den Notruf mehrere Meldungen zu den Drohschreiben ein. Betroffen sind Schulen in verschiedenen Teilen des Landes.

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"Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Drohungen landesweit per E-Mail an über 450 Schulen verschickt", teilte die Polizei mit. Eine offizielle Bestätigung der Gesamtzahl steht allerdings noch aus.

Wer hinter den Drohungen steckt, ist derzeit unklar. Die Ermittlungen dazu laufen.