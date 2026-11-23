i Die Frau hatte keine Überlebenschance Unsplash / Max Fleischmann Crash mit Kinder im Auto Am Weg zum Kindergeburtstag – Mama (31) stirbt Sie wollte drei Kinder zu einer Geburtstagsfeier bringen. Doch die Fahrt endete tragisch: Eine Mutter (31) starb, ihre Tochter wurde schwer verletzt. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 17:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Fahrt zu einer Geburtstagsfeier endete in einer schrecklichen Tragödie! Im norditalienischen Friaul, unweit der österreichischen Grenze, ist eine 31-jährige Mutter bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Die Frau war am Sonntag (22. November) mit ihren beiden Kindern und einem weiteren Kind unterwegs, als sie die Kontrolle über ihr Auto verlor. Der Wagen kam von der Straße ab, prallte gegen ein Hindernis und überschlug sich.

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Während für die Mutter jede Hilfe zu spät kam, wurden die drei Kinder verletzt. Besonders schwer traf es ihre erst vierjährige Tochter.

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Fahrt zum Kindergeburtstag endet tragisch

Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr auf der Via Vittorio Emanuele in Prata di Pordenone, in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien. Die 31-jährige Emanuela S. war mit ihren beiden Kindern und einem befreundeten Kind auf dem Weg nach Villanova. Dort wollten die Kinder an einer Geburtstagsfeier teilnehmen.

Doch die Familie erreichte ihr Ziel nicht. In einer Kurve kam der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Hindernis am Straßenrand. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto. Bilder vom Unfallort zeigen den Wagen auf dem Dach liegend, die Fahrerseite ist schwer beschädigt. Ein Betonpfeiler einer Grundstückseinfriedung wurde völlig zerschmettert.

Mutter im Autowrack eingeklemmt

Für die 31-jährige Lenkerin hatte der Unfall dramatische Folgen. Die Frau wurde im völlig demolierten Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte kämpften um ihr Leben, konnten die Mutter aber nicht mehr retten. Sie erlag ihren schweren Verletzungen.

Auch die drei Kinder im Wagen wurden bei dem Unfall verletzt. Besonders kritisch war der Zustand der vierjährigen Tochter der Verstorbenen. Sie musste nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Udine gebracht werden. Die beiden anderen Kinder wurden in das Krankenhaus von Pordenone eingeliefert.

Vierjährige Tochter schwer verletzt

Nach Angaben italienischer Medien erlitt das Mädchen schwere Verletzungen. Ihr Zustand wurde als kritisch beschrieben. Die beiden anderen Kinder, darunter der sechsjährige Sohn der Verstorbenen, wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurden als weniger schwer verletzt eingestuft. Neben mehreren Rettungsfahrzeugen standen auch Feuerwehr und Carabinieri im Einsatz.

Polizei ermittelt zur Unfallursache

Warum die 31-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen verlor, ist noch nicht abschließend geklärt. Zum Unfallzeitpunkt herrschte in der Region regnerisches Wetter, die Straßen waren nass. Ob die Witterungsverhältnisse tatsächlich zum Unfall beitrugen, müssen die Ermittlungen zeigen.

Die italienischen Carabinieri führten am Unfallort Erhebungen durch, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Eine Familie, die gemeinsam einen Kindergeburtstag besuchen wollte, wurde durch den Unfall auseinandergerissen. Die Mutter ist tot, ihre kleine Tochter kämpfte nach dem Unglück im Krankenhaus um ihre Gesundheit.