i Schrecklicher Fund in Deutschland! In einer Wohnung wurden mehrere leblose Menschen entdeckt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte aus. istock Großeinsatz in Deutschland Schrecklicher Fund! Mehrere Menschen tot in Wohnung Schrecklicher Fund in Deutschland! In einer Wohnung wurden mehrere leblose Menschen entdeckt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte aus. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 13:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften läuft derzeit in Kehl im deutschen Bundesland Baden-Württemberg. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses wurden am Montag gegen 11.45 Uhr mehrere leblose Personen gefunden. Wie viele Menschen betroffen sind und was zu dem Unglück führte, ist noch nicht bekannt.

Laut Informationen der "Badischen Zeitung" soll in der betroffenen Wohnung eine Familie mit mehreren Kindern leben. Neben den leblos aufgefundenen Personen mussten weitere Menschen medizinisch betreut werden. Auch ein Rettungshubschrauber sowie ein Kindernotarzt wurden zum Einsatzort in der Richard-Wagner-Straße gerufen.

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Verdacht auf Gasgefahr

Die ersten Einsatzkräfte konnten die Wohnung zunächst nicht betreten, da eine mögliche Gefahr durch Gas bestand. Daraufhin wurde die Feuerwehr hinzugezogen, die auch sämtliche anderen Wohnungen des Gebäudes überprüfte.

Mittlerweile besteht laut Polizei keine Gefahr mehr. Die Ermittler versuchen nun zu klären, was sich in der Wohnung abgespielt hat. Gleichzeitig appellierten die Beamten an Schaulustige, den Bereich freizuhalten, um die Arbeit der Einsatzkräfte nicht zu behindern.