i Papst Leo XIV. schenkt einem Gast beim gemeinsamen Mittagessen mit rund 1.300 Bedürftigen im Vatikan Wasser ein. (22. November 2026) Reuters "Heute sind wir eine Familie" Papst Leo lud 1.300 Arme zum Festessen ein Papst Leo XIV. setzte am Sonntag ein Zeichen gegen Armut. Im Vatikan lud er 1.300 Bedürftige zum gemeinsamen Mittagessen ein. Von Nick Wolfinger 23.11.2026, 16:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rund 1.300 bedürftige Menschen wurden am Sonntag von Papst Leo XIV. im Vatikan zum gemeinsamen Mittagessen empfangen. In der großen Audienzhalle waren 105 Tafeln für Wohnungslose, Geflüchtete, Kranke und ältere Menschen gedeckt.

Einige Gäste durften sogar direkt neben dem Papst Platz nehmen. "Heute sind wir alle eine große Familie", begrüßte Leo XIV. die Anwesenden.

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Cannelloni, Fleischeintopf und Schoko-Dessert

Für das Festessen sorgten Freiwillige des Italienischen Roten Kreuzes, die kochten und die Gäste an den Tischen bedienten. Serviert wurden Cannelloni mit Ricotta und Spinat sowie der typisch italienische Fleischeintopf Spezzatino. Als Nachspeise gab es Schoko-Halbgefrorenes aus einer bekannten römischen Eisdiele. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Musikkapelle des Roten Kreuzes.

Der Papst nahm sich während des Mittagessens Zeit, um persönlich mit den Bedürftigen zu sprechen. Zuvor hatte er beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz erklärt: "Ich möchte, dass dies ein Zeichen eines täglichen Stils sei: der Stil brüderlichen Teilens, der keinen in der Not allein lässt."

Papst kritisiert Ausgrenzung

Anlass war der zehnte Welttag der Armen, den sein Vorgänger Franziskus ins Leben gerufen hatte. Eigentlich fand dieser bereits eine Woche zuvor statt. Wegen einer Südamerika-Reise musste Leo XIV. das gemeinsame Essen jedoch verschieben.

In seiner Botschaft zum Aktionstag fand der Papst deutliche Worte: "Die Armen unserer Tage sind die Vergessenen und Ausgegrenzten: beraubt eines Wortes und eines Gesichts sowie des Brotes."

Die rund 1.300 Gäste wurden von mehr als 20 Hilfsorganisationen, Pfarren und Vereinen aus Rom eingeladen. Weil der Platz im Vatikan nicht für alle Bedürftigen reichte, wurde die Aktion auch auf Suppenküchen und Aufnahmezentren in der italienischen Hauptstadt ausgeweitet. Finanziert wurde das Essen durch Spenden.

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Zum Abschied gab es für jeden Gast noch ein kleines Geschenk: ein Set mit Hygieneartikeln für den täglichen Gebrauch.