Ilse H. (63) hielt die Schmerzen nicht mehr aus, sollte dennoch bis zu 14 Monate auf eine Hüft-OP warten. Für die Wienerin war das keine Option, sie ließ sich privat operieren. Das ging deutlich schneller, sie zahlte dafür aber fast 11.000 Euro. Die "Heute"-Story schlug Wellen, heftige Kritik am Gesundheitssystem kommt von FPÖ-Chef Dominik Nepp.
Für den FP-Wien-Chef ist das ein unhaltbarer Zustand. Besonders scharf kritisiert er dabei die SPÖ. "Während Bablers Vater in der OP-Fastlane alle Wiener Schmerzpatienten links überholen durfte, wird der 'normale' Wiener auf der Warteliste ausgebremst", meint Nepp.
Der Wiener FPÖ-Chef spielt damit auf den Vater von SPÖ-Chef Andreas Babler an. Nepp erhebt den Vorwurf, dass dieser bei einer Operation bevorzugt behandelt worden sei.
"Wer keine 11.000 Euro auf den Tisch legen kann, hat eben Pech gehabt - willkommen in der SPÖ-Zweiklassenmedizin", so Nepp. Besonders empört zeigt sich der FPÖ-Chef über die finanziellen Belastungen für Schmerzpatienten.
"Es kann nicht sein, dass eine Wienerin über ein Jahr auf eine neue Hüfte warten oder, um ihre Schmerzlinderung zu beschleunigen, fast 11.000 Euro aus eigener Tasche bezahlen musste", kritisiert Nepp.
Das sei ein "gesundheitspolitisches Armutszeugnis" und ein "Schlag ins Gesicht aller Wiener, die ihr Leben lang ins System eingezahlt haben". Das Gesundheitssystem in Wien sei selbst krank. "Entweder man heißt Babler oder hat Geld", so Nepp.