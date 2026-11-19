i Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) verteidigt die Wiener Mindestsicherung im Landtag. Denise Auer "Verantwortung für Kinder" Anfrage ergibt: Mindestsicherung für 1.670 Großfamilien 1.670 Großfamilien bezogen 2024 in Wien Mindestsicherung. Eine FPÖ-Anfrage rückt die Zahlen in den Fokus. Sozialstadtrat Hacker verteidigt die Hilfe. Von Niklas Burger 19.11.2026, 21:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wiener Mindestsicherug sorgt weiter für Diskussionsstoff. Besonders viele kinderreiche Familien beziehen in der Bundeshauptstadt Sozialhilfe. Am Donnerstag (19.11) wurde das Thema durch eine Anfrage der FPÖ erneut im Landtag aufgegriffen. Auch die ÖVP sieht darin ein Problem und forderte strengere Regeln

Fast 80 Prozent leben in Wien

FPÖ-Abgeordnete Angela Schütz wollte von Hacker wissen, wie viele Familien mit mindestens fünf minderjährigen Kindern im Jahr 2024 Leistungen aus der Wiener Mindestsicherung erhalten haben. Die Antwort: Insgesamt waren es 1.670 Bedarfsgemeinschaften, das entspricht rund 79 Prozent aller betroffenen Großfamilien in Österreich.

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Verantwortung gegenüber Kindern

Hacker (SPÖ) bestätigte damit die bereits in der Anfrage genannte Zahl. Für den Sozialstadtrat zeigt diese, dass sich Wien seiner besonderen Verantwortung gegenüber kinderreichen Familien bewusst sei. Schließlich seien fast alle Familien mit vielen Kindern von Armut betroffen oder bedroht.

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Hacker verteidigt Hilfe für Kinder

Sozialstadtrat Peter Hacker verteidigte die Unterstützung für kinderreiche Familien. Es sei eine "Errungenschaft in dieser Stadt", dass man diese Familien nicht allein lasse. Kinder könnten schließlich nichts für die Lebenssituation ihrer Eltern und sollten unabhängig von ihrer Herkunft die gleichen Chancen und Perspektiven erhalten. Wien werde deshalb weiterhin besonders auf die Bedürfnisse dieser Kinder achten.

Auch die geplante Sozialhilfereform auf Bundesebene kam im Landtag zur Sprache. Hacker sprach sich dafür aus, die Stellungnahmen verschiedener Stellen, darunter auch jene des Arbeitsmarktservice (AMS), in die Reform einzubetten.