i Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch mit dem neuen Plakat-Sujet. Stadt Wien/Martin Votava Neue Kampagne 26 Hilferufe pro Tag – Gewalt gegen Frauen in Wien Der 24-Stunden Frauennotruf verzeichnete im vergangenen Jahr 9.335 Beratungskontakte. Die Stadt Wien startet nun eine neue Kampagne. Von Wien Heute 19.11.2026, 15:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Psychische Gewalt, körperliche Übergriffe und sexuelle Gewalt: Für viele Frauen in Wien gehört Gewalt leider noch immer zum Alltag. Wie groß das Problem ist, zeigen aktuelle Zahlen des 24-Stunden Frauennotrufs der Stadt Wien. Allein im Jahr 2025 wurden insgesamt 9.335 Beratungskontakte registriert – durchschnittlich 26 pro Tag. Darunter waren 3.400 Erstkontakte.

Besonders alarmierend: In 95,1 Prozent der erfassten Fälle stammte die Gewalt aus dem sozialen Nahbereich. Am häufigsten waren aktuelle Beziehungspartner die Täter (39,9 Prozent). Insgesamt waren 94 Prozent der erfassten Täter männlich.

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Viele Betroffene rufen bei Frauennotruf an

Die Zahlen zeigen auch, mit welchen Problemen sich Frauen an die Beratungsstelle wenden. Bei 41 Prozent der Erstkontakte ging es um psychische Gewalt, bei 36 Prozent um körperliche Übergriffe. In 19 Prozent der Fälle war sexualisierte Gewalt der Grund für die Kontaktaufnahme. Drei Prozent betrafen den Verdacht auf den Einsatz von K.o.-Mitteln.

Die meisten Betroffenen suchten telefonisch Hilfe (62 Prozent), 32 Prozent kontaktierten die Beratungsstelle per E-Mail und sechs Prozent nahmen persönliche Beratungstermine wahr. Der Wiener Frauennotruf feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Ein zehnköpfiges Team aus Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen und Juristinnen unterstützt Betroffene, begleitet sie bei Bedarf zur Polizei oder vor Gericht und bietet auch Prozessbegleitung an.

Stadt nimmt jetzt Männer in die Pflicht

Anlässlich der internationalen Aktionstage "16 Tage gegen Gewalt an Frauen" startet die Stadt Wien eine groß angelegte Kampagne. Unter dem Motto "Zeig Haltung! Gegen Gewalt an Frauen." sollen vom 25. November bis 10. Dezember 2026 vor allem Männer angesprochen werden.

Erstmals richtet sich eine derartige Kampagne der Stadt gezielt auch an Männer. Sie sollen ermutigt werden, bei frauenfeindlichen Aussagen, Grenzüberschreitungen und Gewalt nicht wegzusehen, sondern aktiv einzuschreiten. "Gewalt gegen Frauen ist nie akzeptabel, egal in welcher Form und Gewaltschutz geht uns alle an", betont Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ).

Die Bilder des Tages i ?

Frauenfeindliche Inhalte im Internet

"Mit der Kampagne wollen wir daher Bewusstsein schaffen, Hilfsangebote bekannt machen und Männer ermutigen, Verantwortung zu übernehmen. Denn jeder kann einen Unterschied machen – ob im Freundeskreis, am Arbeitsplatz oder im digitalen Raum."

Besonders besorgt zeigt sich die Stadt über die zunehmende Verbreitung frauenfeindlicher und antifeministischer Inhalte in sozialen Medien. Genannt werden unter anderem die sogenannte Manosphere, die Incel-Bewegung sowie traditionelle Rollenbilder, die etwa durch sogenannte Tradwife-Inhalte verbreitet werden.

Hier bekommen betroffene Frauen Hilfe

Mit auffälligen Bildern und Slogans will die Stadt während der 16 Aktionstage auf alltägliche Situationen aufmerksam machen, in denen Zivilcourage gefragt ist. Etwa wenn im Freundeskreis abwertende Sprüche über Frauen fallen oder persönliche Grenzen überschritten werden. Die zentrale Botschaft lautet: "Schau nicht weg. Sprich es an."

Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, die von Gewalt betroffen sind, können sich rund um die Uhr an den 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien wenden. Die Beratung ist kostenlos, vertraulich und auf Wunsch anonym. Auch Angehörige, Freunde und Kollegen können sich beraten lassen. Der 24-Stunden Frauennotruf ist unter 01/71 71 9 an 365 Tagen im Jahr erreichbar.