i Mobilitätsstadträtin Ulli Sima und Radbeauftragter Martin Blum freuen sich über den 1.000. Grünpfeil für Radfahrer in Wien. Stadt Wien/Christian Fürthner Immer mehr Grünpfeile Bei 1.000 Ampeln dürfen Radler in Wien bei Rot fahren Die Stadt hat 181 neue Grünpfeile an 139 Kreuzungen montiert. Damit dürfen Radfahrer jetzt an tausend Stellen trotz roter Ampel weiterfahren. Von Niklas Burger 18.11.2026, 22:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rot heißt Stopp? Für Radfahrer in Wien gilt das nicht mehr überall. Die Stadt hat am Mittwoch (18. November) einen neuen Rekord verkündet: Mittlerweile gibt es in der Bundeshauptstadt tausend sogenannte Grünpfeile. Sie erlauben es Radfahrern, auch bei roter Ampel rechts abzubiegen oder geradeaus weiterzufahren. Allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Mit der mittlerweile neunten Ausweitung wurden 181 zusätzliche Grünpfeile an insgesamt 139 Kreuzungen angebracht. Laut Stadt Wien gibt es nirgendwo sonst in Österreich so viele dieser Zusatztafeln.

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Tausend Grünpfeile

Besonders stark ausgebaut wurde das Netz in Floridsdorf und Liesing. Dort kamen jeweils 27 neue Grünpfeile dazu. In Favoriten und Ottakring sind es jeweils 19, in der Leopoldstadt und Landstraße jeweils 17. Den 1.000. Grünpfeil enthüllte Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) mit Radbeauftragtem Martin Blum nun an der Kreuzung Obere Donaustraße/Hollandstraße.

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"Wir machen Radfahren in Wien Schritt für Schritt noch attraktiver", so Sima. Neben den Grünpfeilen investiert die Stadt auch weiter in neue Radwege. Allein heuer stehen 33 Projekte mit insgesamt 12,5 Kilometern neuen Radwegen auf dem Programm.

Achtung! Bei Rot gilt trotzdem Stopp-Pflicht

Ein Freibrief zum Durchfahren sind die Grünpfeile allerdings nicht. Wer bei Rot rechts abbiegen oder geradeaus fahren möchte, muss zunächst vollständig stehen bleiben. Erst wenn sichergestellt ist, dass niemand gefährdet wird, darf die Fahrt fortgesetzt werden.

Besonders auf Fußgänger muss dabei Rücksicht genommen werden. Wiens Radverkehrsbeauftragter Martin Blum betont: "Wichtig bleibt aber: Vor dem Weiterfahren ist ein kurzer Stopp verpflichtend." Alle Standorte wurden zuvor von den Verkehrsexperten der Stadt geprüft. Neue Grünpfeile werden nur dort montiert, wo die notwendigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Wiener können weitere Standorte vorschlagen

Auch beim Radwegausbau will die Stadt weiter aufs Tempo drücken. Seit 2021 wurden laut Rathaus bereits mehr als 250 Projekte und knapp 100 Kilometer im Hauptradwegenetz umgesetzt. Dazu kommen rund 50 Kilometer im Bezirksnetz.