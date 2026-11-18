i Die Konzertlocation Arena Wien in Erdberg (Wien-Landstraße). Helmut Graf Protest brachte Erfolg Arena Wien gerettet! Stadt gibt Förderung nun doch frei Nach einer Protestwelle mit fast 108.000 Unterschriften rudert die Stadt zurück. Die Arena Wien bekommt die Förderung von 259.000 Euro für 2027. Von Thomas Peterthalner 18.11.2026, 11:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufatmen bei der Wiener Arena! Nachdem die Stadt die Förderung für 2027 aus Spargründen streichen wollte, gibt es nun doch eine Rettung für das beliebte Kultur- und Veranstaltungszentrum. Stadt und Bezirk bringen gemeinsam die geforderten 259.000 Euro auf. Das gab Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) am Mittwoch bekannt.

Protest mit 108.000 Unterschriften

Zuvor hatten sich innerhalb weniger Tage knapp 108.000 Menschen mit ihrer Unterschrift für den Erhalt der Arena eingesetzt. Die Vereinsobleute hatten angesichts der drohenden Förderstreichung den gesamten Betrieb des legendären Kulturzentrums in Gefahr gesehen.

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"Erhalt steht außer Frage"

Die Arena sei seit Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil der Wiener Kultur- und Veranstaltungsszene. Ihr Erhalt stehe außer Frage, betonte Emmerling. Allerdings könne die dauerhafte Finanzierung eines Kultur- und Veranstaltungszentrums nicht aus dem Jugendressort erfolgen. Nun wurde eine gemeinsame Lösung gefunden, damit geplante Konzerte und Projekte nicht kurzfristig abgesagt werden müssen.

Stadt und Bezirk teilen sich Kosten

"Wir haben die Gespräche gesucht und mit Bezirksvorsteher Erich Hohenberger trotz Spardrucks gemeinsam eine Lösung gefunden, die dem Verein für 2027 Planungssicherheit gibt. Für 2027 tragen Stadt und Bezirk die Förderung deshalb je zur Hälfte, der Bezirk finanziert seinen Anteil aus dem Kulturbudget", erklärte Emmerling. Damit übernehmen Stadt und Bezirk jeweils 129.500 Euro.

"Glücklich und dankbar"

Bezirksvorsteher Erich Hohenberger (SP) zeigt sich über die Einigung erfreut. "Ich bin glücklich und dankbar, dass wir gemeinsam eine Lösung für das nächste Jahr finden konnten und die Arena somit für 2027 Planungssicherheit hat."

"Arena langfristig absichern"

Gleichzeitig macht er deutlich, dass die Finanzierung langfristig geklärt werden muss. "Für die nächsten Jahre müssen wir uns überlegen wie wir die Arena, aber auch andere wichtige Jugend- und Kulturinstitutionen langfristig und nachhaltig in ihrer Arbeit absichern und stärken können!", so Hohenberger.

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Ursprünglich sollten die bisher über die MA 13 geförderten Jugendprojekte des Vereins aus der Förderung herausgelöst werden. Die Stadt begründete diesen Schritt mit einer notwendigen Schwerpunktsetzung im Jugendressort. Ziel sei es weiterhin, jungen Menschen in allen Bezirken ganzjährig verlässliche Anlaufstellen zu bieten. Für die Arena gibt es damit vorerst Entwarnung: Die Finanzierung für 2027 ist gesichert.