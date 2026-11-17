i FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp wirft Bürgermeister Michael Ludwig Schönfärberei bei der ESC-Bilanz vor und fordert eine vollständige Kostenabrechnung. Helmut Graf Songcontest-Nachspiel Nepp wirft Stadt "Hütchenspiel" bei ESC-Kosten vor Nach der ESC-Bilanz der Stadt Wien geht FPÖ-Chef Dominik Nepp auf die Stadt Wien los. Er fordert eine vollständige Kostenabrechnung. Von Wien Heute 17.11.2026, 23:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die wirtschaftliche Bilanz des Eurovision Song Contests sorgt für politischen Wirbel bei der FPÖ. Wiens FP-Chef Dominik Nepp wirft der Stadt vor, die Ergebnisse schönzureden. "Ludwig verkauft den Wienern wirtschaftliche Effekte als finanziellen Erfolg, den er überhaupt nicht belegen kann", kritisiert Nepp.

Hintergrund ist die WIFO-Bilanz zum Eurovision Song Contest. Demnach brachte das Spektakel österreichweit 77 Millionen Euro Wertschöpfung, davon 59 Millionen in Wien. Nepp bemängelt, dass diese Beträge nicht mit einem Gewinn für das Wiener Stadtbudget gleichzusetzen seien.

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ESC kommt Stadt günstiger als erwartet

Die Stadt rechnet damit, unter dem ursprünglich geplanten Budget von 22,6 Millionen Euro zu bleiben. Laut Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SP) dürften die Kosten sogar unter 20 Millionen Euro liegen. Nepp bezweifelt jedoch die Aussagekraft dieser Bilanz. Seiner Ansicht nach seien wesentliche Ausgaben für Polizei, Feuerwehr, Wiener Linien und städtisches Personal nicht vollständig erfasst. "Das ist keine seriöse Bilanz, sondern ein wirtschaftspolitisches Hütchenspiel", so der FPÖ-Chef.

Auch den touristischen Erfolg stellt Nepp infrage. Er verweist auf die WIFO-Studie, wonach die Wiener Beherbergungsbetriebe während der ESC-Woche schlechter ausgelastet waren als im Vorjahr. Die Studienautoren sehen darin Hinweise, dass andere Gäste ihre Aufenthalte verschoben haben könnten. Nepp fordert deshalb, diese Entwicklung zu erklären, statt ausschließlich die positiven Zahlen hervorzuheben.

FPÖ fordert vollständige Abrechnung

Weitere Kritik übt Nepp an den rund 990 Beschäftigungsverhältnissen, die laut Studie mit dem ESC in Zusammenhang standen. Diese dürften seiner Ansicht nach nicht mit neuen Dauerarbeitsplätzen gleichgesetzt werden. Zudem verweist der Freiheitliche auf die Schulden Wiens von rund 15 Milliarden Euro und fordert einen verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeld.

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Die FPÖ verlangt deshalb die vollständige Offenlegung sämtlicher direkter und indirekter ESC-Kosten sowie eine umfassende Kosten-Nutzen-Rechnung. "Die Wiener haben ein Recht auf die ganze Wahrheit statt auf Ludwigs nächste Selbstbeweihräucherung", so Nepp abschließend.