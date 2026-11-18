i Markus Figl und Harald Zierfuß (ÖVP) fordern angesichts hoher Anteile außerordentlicher Schulanfänger in mehreren Wiener Bezirken eine stärkere Deutschförderung in den Kindergärten. Sabine Hertel Außerordentliche Schüler HIER in Wien können 7 von 10 Schülern kaum mehr Deutsch In Margareten haben 72,7 Prozent der Schulanfänger Deutschprobleme. Auch fünf weitere Bezirke liegen über 50 Prozent. Die ÖVP fordert Konsequenzen. Von Niklas Burger 18.11.2026, 10:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Bezirkszahlen zu Deutschproblemen an den Wiener Schulen präsentierten Wiens ÖVP-Chef Markus Figl und Klubobmann Harald Zierfuß am Dienstag (17.11.) bei einer Pressekonferenz. Die Daten der Bildungsdirektion zeigen: In Margareten haben 72,7 Prozent der Schulanfänger an öffentlichen Volksschulen einen außerordentlichen Status.

Das bedeutet, dass ihre Deutschkenntnisse noch nicht ausreichen, um dem regulären Unterricht folgen zu können. Die Auswertung umfasst Kinder der Vorschulstufe und der ersten Schulstufe. Grundlage sind Daten der Bildungsdirektion mit Stichtag 1. Oktober 2026

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Jedes 2. Kind in Fünfhaus betroffen

Den höchsten Anteil verzeichnet Margareten mit 72,7 Prozent. Dahinter folgen die Brigittenau mit 69,6 Prozent, Ottakring mit 67,6 Prozent und Favoriten mit 67,2 Prozent. Auch in Meidling (59,2 Prozent) und Rudolfsheim-Fünfhaus (58,5 Prozent) ist mehr als jedes zweite Kind betroffen.

Die meisten außerordentlichen Schulanfänger gibt es in absoluten Zahlen in Favoriten: 1.770 von 2.635 Kindern können dort nicht ausreichend Deutsch. Wie unterschiedlich die Situation innerhalb Wiens ist, zeigt das andere Ende der Liste: In Mariahilf, der Josefstadt und der Inneren Stadt liegt der Anteil dagegen jeweils bei rund einem Viertel.

"Kinder lernen nicht ausreichend Deutsch"

Die Gesamtzahl der außerordentlichen Schüler an öffentlichen Pflichtschulen ist gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent gesunken. Bei den Schulanfängern ging der Anteil allerdings nur von 50,9 auf 49,2 Prozent zurück.

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Für ÖVP-Landesparteiobmann Markus Figl und ÖVP-Klubobmann Harald Zierfuß ist das zu wenig. Sie verlangen, die Deutschförderung in den Kindergärten deutlich zu verstärken. "Durch Ankündigungen lernen Kinder nicht ausreichend Deutsch", so Figl bei der Pressekonferenz.

Kindergartenpflicht bei Deutschproblemen

Konkret fordert die Volkspartei Sprachstandserhebungen für alle Dreijährigen. Wird Deutschförderbedarf festgestellt, sollen die Kinder verpflichtend den Kindergarten besuchen und dort intensiv gefördert werden.

„Man nimmt diesen Kindern die Zukunftschancen“ Markus Figl ÖVP-Landesparteiobmann

Die verpflichtende Besuchszeit soll von 20 auf 30 Wochenstunden steigen. Dazu verlangt die ÖVP insgesamt 1.000 Sprachförderkräfte für Wiens Kindergärten, mehr Fachpersonal pro Kind und strengere Qualitätskontrollen. Förderungen für Kindergartenbetreiber sollen an die Qualität ihrer Deutschförderung gekoppelt werden.

VP will Druck machen

Für die Landtagssitzung am Donnerstag (19.11.) kündigt die Volkspartei einen dringlichen Antrag sowie weitere Anträge zu ihren Forderungen an. Zierfuß bezeichnet die Abstimmungen als "Nagelprobe": SPÖ und Neos sollen mehr als nur Lippenbekenntnisse liefern.

Bildungsstadträtin Emmerling (Neos) hatte zuletzt sowohl den Stopp des Familiennachzugs als auch die Deutschfördermaßnahmen als Gründe für die gesunkene Gesamtzahl außerordentlicher Schüler genannt.