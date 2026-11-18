i Am Freitag gehen Jugendliche in sechs österreichischen Städten auf die Straße. In Wien startet der Protest um 10 Uhr vor der Universität Wien. (Archivbild) Helmut Graf Ringsperre ab Vormittag Jugendstreik am Freitag: "GenZ"-Demo legt Wien lahm Mehr Bildung statt Waffen: Am 20. November gehen Jugendliche in sechs österreichischen Städten auf die Straße. Es drohen Verzögerungen und Staus. Von Wien Heute 18.11.2026, 09:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Unter dem Motto "Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege" sind am Freitag in mehr als 25 europäischen Ländern und Hunderten Städten Protestaktionen geplant. Hinter dem Jugendstreik steht ein internationales Bündnis aus über 50 Jugend- und Studentenorganisationen, das nach eigenen Angaben von mehr als 1.000 zivilgesellschaftlichen Organisationen unterstützt wird.

Uni und Mahü

In Österreich rufen unter anderem "Attac", "Fridays for Future", "Uni streikt!, Schule brennt!" und die Sozialistische Jugend zur Teilnahme auf. In Wien beginnt der Streik um 10 Uhr vor der Universität Wien beim Schottentor. Um 15 Uhr startet eine Demonstration am Christian-Broda-Platz beim Westbahnhof. Diese führt über die Mariahilfer Straße hinunter zum Heldenplatz.

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Hier finden die Streiks am 20. November statt Wien - Jugendstreik: 10 Uhr, Universität Wien (Schottentor). Wien - Demonstration: 15 Uhr, Start am Christian-Broda-Platz (Westbahnhof), anschließend Marsch zum Heldenplatz. Graz: 16 Uhr, Griesplatz. Linz: 15 Uhr, Schillerpark. Salzburg: 17 Uhr, Hauptbahnhof. Innsbruck: 14.30 Uhr, Ni-Una-Menos-Platz (Landestheatervorplatz). Steyr: Ab 8 Uhr, Streikcafé in der Bahnhofstraße 10.

"Gegen Aufrüstung" in Europa

Die Organisatoren setzen sich für höhere Investitionen in Bildung, Klimaschutz und leistbares Wohnen ein. Gleichzeitig lehnen sie eine weitere Aufrüstung Europas ab und fordern die Abschaffung sämtlicher Formen der Wehrpflicht.

Ring wird lahmgelegt

Um 9.30 Uhr startet die Demo "Gegen Militarisierung" mit rund 1.000 angemeldeten Teilnehmern. Der Protestzug startet bei der Hauptuni am Universitätsring und führt entgegen der Fahrtrichtung über die Ringstraße bis zum Parlament. Gegen 14 Uhr soll die Kundgebung enden.

Nächste Demo

Bereits um 15.30 Uhr folgt die nächste Demo unter dem Motto "Aufrüstung stoppen". Auch hier werden rund 1.000 Teilnehmer erwartet. Vom Christian-Broda-Platz zieht der Protestzug über die Mariahilfer Straße, Zieglergasse, Lindengasse, Kirchengasse, Babenbergerstraße und den Ring bis zum Heldenplatz. Das Ende ist für 17.30 Uhr geplant.

"Klimaschutz statt Aufrüstung"

Scharfe Kritik kommt von Hanna Braun von Attac und "StopReArmEurope" Austria. Ihrer Darstellung zufolge wollen die EU-Staaten in den kommenden zehn Jahren insgesamt mehr als sieben Billionen Euro für Aufrüstung ausgeben, während bei Bildung, Klimaschutz und sozialer Sicherheit gespart werde. Auch Julia Greiner von der Aktion kritischer Schüler kritisiert die politischen Prioritäten: "Wir fordern Sicherheit durch Bildung statt durch Aufrüstung!"

Staus rund um die City

Autofahrer müssen sich am Freitag auf erhebliche Verzögerungen einstellen. Betroffen sind vor allem die Ringstraße, die gesamte Zweierlinie, der Karlsplatz und Schwarzenbergplatz sowie die Rechte Wienzeile und die Lothringerstraße. Auch auf den Zufahrten zum Ring, etwa am Rennweg, auf der Prinz-Eugen-Straße, Favoritenstraße, Burggasse, Lerchenfelder Straße und Josefstädter Straße, drohen Staus. Die Polizei wird die betroffenen Straßen zeitweise sperren und den Verkehr umleiten.

Die Bilder des Tages i ?

Der ÖAMTC rät, für Fahrten in die Innenstadt möglichst auf die U-Bahn umzusteigen. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte den betroffenen Bereich großräumig über den Gürtel oder die A23 umfahren. Das internationale Bündnis "StopReArmEurope" kündigt von 20. bis 22. November weitere Proteste in ganz Europa an.