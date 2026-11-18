i Wiener Landtag beschließt heute Bau von neuer Schule. Helmut Graf Beschluss im Gemeinderat Neue Ganztagsschule mit 38 Klassen in Wien-Floridsdorf In Wien Floridsdorf entsteht eine neue Ganztagsschule mit 38 Klassen. Das 94,55-Millionen-Euro-Projekt wird Mittwoch im Wiener Landtag beschlossen. Von Thomas Peterthalner 18.11.2026, 15:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neues Schulprojekt im Donaufeld in Wien-Floridsdorf. In der Antonie-Lehr-Straße ist der Bau einer ganztägig geführten Volks- und Mittelschule geplant. Auch sonderpädagogische Angebote soll es dort geben.

Das Mega-Projekt wird am Mittwoch (18.11.) im Wiener Landtag beschlossen. Die Kosten betragen laut Stadt 94,55 Millionen Euro. Davon entfallen rund 90,55 Millionen Euro auf den Bau und weitere vier Millionen Euro auf die Ausstattung. Das rund 13.000 Quadratmeter große Grundstück befindet sich bereits im Eigentum der Stadt Wien.

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Schulstandort im Donaufeld in Floridsdorf Stadt Wien

Freiflächen für Schüler geöffnet

Die neue Schule soll insgesamt 38 Klassen umfassen. Geplant sind acht Bildungscluster, ein Sportbereich, ein eigener Therapiebereich sowie eine Aufwärmküche. Auch Freiklassen im Außenbereich sind vorgesehen. Ein Teil der Freiflächen soll künftig nicht nur den Schülern zur Verfügung stehen, sondern auch außerhalb der Schulzeiten öffentlich zugänglich sein.

Schulstart für September 2029 geplant

Den EU-weiten Planungswettbewerb konnte das Büro Klammer Zeleny ZT GmbH für sich entscheiden. Das Projektmanagement übernimmt die WIP - Wiener Infrastruktur Projekt GmbH, ein Unternehmen der Wien Holding.

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Mit dem Neubau reagiert die Stadt auf die steigende Nachfrage nach Schul- und Betreuungsplätzen in den wachsenden Stadtteilen Wiens. Bis die ersten Schüler in die neue Schule einziehen können, dauert es noch: Die Inbetriebnahme ist für September 2029 vorgesehen.