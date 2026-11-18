i Stadt kürzt auch Förderung für Eltern-Kind-Zentren. iStock (Symbolbild) Streit um Förderung Kein Geld mehr für "Oma Dienst" und Eltern-Kind-Zentren Die Wiener ÖVP kritisiert Förderkürzungen bei Eltern-Kind-Zentren und "Oma-Dienst". Der Sparkurs sorgte nun für einen Streit im Wiener Gemeinderat. Von Thomas Peterthalner 18.11.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Rahmen der Aktuellen Stunde zum Thema Kinderschutz im Wiener Gemeinderat übt die Wiener ÖVP scharfe Kritik an den Neos. Grund sind Förderkürzungen im Familienbereich, die laut Volkspartei wichtige Unterstützungsangebote für Eltern und Alleinerziehende gefährden.

Betroffen sind nach Angaben der ÖVP unter anderem der "Oma-Dienst" sowie mehrere etablierte Eltern-Kind-Zentren. Die Einrichtungen sollen künftig keine Förderungen mehr erhalten.

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Keine Förderung für "Oma Dienst"

Besonders kritisch sieht die Wiener Volkspartei die Auswirkungen auf den "Oma-Dienst". Dieser unterstützt vor allem Alleinerziehende bei der Kinderbetreuung außerhalb der Öffnungszeiten von Kindergärten und Horten.

Kein Geld für Eltern-Kind-Zentren

Auch bekannte Einrichtungen wie Nanaya, das Eltern-Kind-Zentrum in der Piaristengasse und Kind und Kegel sind laut ÖVP von den Kürzungen betroffen. Letztere Einrichtung verzeichnet nach Parteiangaben jährlich rund 15.000 Kontakte.

"Familien brauchen Unterstützung"

Bei Nanaya könnten aufgrund der Einsparungen keine kostenlosen Mitgliedschaften für Alleinerziehende mehr vergeben werden, kritisiert ÖVP-Familiensprecherin Sabine Keri. "Familien sind die wichtigste Zelle unserer Gesellschaft und brauchen im Alltag verlässliche Unterstützung, um nicht überfordert zu werden", erklärt Keri.

Scharfe Kritik an Neos

Für zusätzlichen Ärger sorgt bei der Volkspartei ein Antrag der Neos-Landesversammlung. Darin werde laut Keri die Idee eines zentralen Bildungszentrums für Eltern verfolgt. Die ÖVP befürchtet, dass dadurch bestehende wohnortnahe Angebote weiter unter Druck geraten könnten.

"Anstatt die gewachsene Vielfalt an wohnortnahen Eltern-Kind-Zentren und individuellen Beratungsangeboten für Eltern, Väter, Mütter Schwangere und Alleinerziehende zu sichern, will man alles in einer zentralen Einrichtung bündeln", kritisiert Keri.

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Kehrtwende gefordert

Die Wiener Volkspartei verlangt von der Stadtregierung, die Förderkürzungen beim "Oma-Dienst" und den betroffenen Eltern-Kind-Zentren sofort auszusetzen oder vollständig zurückzunehmen. Zudem fordert sie langfristige Planungssicherheit für Einrichtungen, die Familien in schwierigen Lebenssituationen unterstützen.