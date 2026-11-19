i Wiens Vizebürgermeisterin Barbara Novak (SPÖ) setzt auf das Wiener Ausbildungsgeld. Stadt Wien / Bubu Dujmic Ausbildungsgeld Wien zahlt 23,7 Millionen Euro für neue Fachkräfte Rund 1.550 Euro im Monat: Wien finanziert das Ausbildungsgeld auch 2027 und 2028. Tausende sollen davon profitieren. Von Niklas Burger 19.11.2026, 12:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Stadt Wien nimmt für die Ausbildung dringend benötigter Fachkräfte ordentlich Geld in die Hand. Insgesamt 23,72 Millionen Euro sollen in den Jahren 2027 und 2028 in das Wiener Ausbildungsgeld fließen. Damit will die Stadt Menschen unterstützen, die sich beruflich neu orientieren und eine längere Ausbildung absolvieren möchten.

Seit der Einführung im Jahr 2021 haben bereits 7.664 Menschen von der Förderung profitiert. Weitere 4.302 sollen folgen.

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Bis zu 1.650 Euro monatlich für Ausbildung

Das Wiener Ausbildungsgeld soll vor allem den Einstieg in Berufe ermöglichen, in denen dringend Personal gesucht wird. Dazu zählen Pflege, Gesundheit, Soziales, Bildung sowie Klimaschutz und Digitalisierung.

Wer eine entsprechende Ausbildung absolviert, erhält eine finanzielle Absicherung von rund 1.550 Euro monatlich. Mit dem Wiener Pflegestipendium sind es sogar rund 1.650 Euro.

"Eine berufliche Neuorientierung darf nicht an finanziellen Hürden scheitern", betont Wiens Vizebürgermeisterin und Arbeitsstadträtin Barbara Novak (SPÖ). Mit dem Ausbildungsgeld wolle man sicherstellen, dass Menschen auch längere Ausbildungen in Angriff nehmen können.

84 Prozent hätten Ausbildung nicht begonnen

Wie wichtig die finanzielle Unterstützung ist, zeigt eine Evaluierung aus dem Jahr 2026. Demnach hätten 84 Prozent der Befragten ihre Ausbildung ohne das Geld eher nicht oder sicher nicht begonnen.

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Für 92 Prozent war die finanzielle Unterstützung bei der Entscheidung für eine Ausbildung sehr wichtig. Ganze 99 Prozent bezeichneten sie als sehr oder eher wichtig für den erfolgreichen Abschluss.

Vom Einzelhandel zum Techniker

Dass ein beruflicher Neustart auch im Erwachsenenalter möglich ist, zeigt das Beispiel von Arif Karadas. Er arbeitete früher im Einzelhandel und ist heute als Kfz- und Nutzfahrzeugtechniker bei den Wiener Linien beschäftigt. "Im Erwachsenenalter eine mehrjährige Ausbildung zu absolvieren, ist ohne finanzielle Absicherung kaum machbar", erklärt Karadas.

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Auch Natalia Shojaei wagte den Umstieg. Sie wechselte vom Handelsmanagement in die Gesundheits- und Krankenpflege. Heute ist sie diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. "Es ist nie zu spät, sich beruflich neu zu orientieren, auch mit Familie und bereits bestehender Karriere", sagt sie.

So kommst Du an das Ausbildungsgeld

Wer das Wiener Ausbildungsgeld erhalten möchte, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die Ausbildung muss mindestens ein Jahr dauern und auf einen Beruf mit hoher Nachfrage vorbereiten.

Außerdem sind eine Vormerkung beim AMS Wien sowie eine Einstellzusage eines Wiener Betriebs erforderlich. Abgewickelt wird die Förderung über den Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff), unter anderem im Rahmen des Programms "Jobs PLUS Ausbildung".