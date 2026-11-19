i Fiaker-Pferde dürfen weiterhin in der Wiener City traben. Sabine Hertel Streit um Pferde-Kutschen Grüner Antrag: Landtag schmetterte Fiakerverbot ab Der Wiener Landtag lehnt am Donnerstag den Fiaker-Ausstieg der Grünen ab. Vier Parteien stimmen dagegen, nur die Grünen dafür. Von Devlet Orhan 19.11.2026, 17:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Fiaker-Kutschen dürfen weiter durch die Wiener Innenstadt fahren! Am Donnerstag (19. November) hat der Wiener Landtag einen Antrag der Grünen für einen schrittweisen Ausstieg aus dem Fiakerwesen abgelehnt. SPÖ, NEOS, ÖVP und FPÖ stimmten dagegen.

Die Grünen-Abgeordneten Tina Wirnsberger und Jennifer Kickert wollten die Pferdekutschen durch E-Oldtimer ersetzen und einen sozialverträglichen Übergang für die Kutscher ermöglichen. Hintergrund waren zwei Fiaker-Unfälle vom 11. November. In der Operngasse scheute ein Pferd, in der Rotenturmstraße gingen zwei weitere Tiere samt Kutsche durch und prallten gegen einen Brunnen. Die Pferde wurden verletzt, Menschen kamen nicht zu Schaden.

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Tierschützer enttäuscht

Vor der Landtagssitzung demonstrierten rund 25 Aktivisten des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) vor dem Wiener Rathaus. Sie forderten ein Ende der Pferdekutschen in der Innenstadt. VGT-Vizeobmann Georg Prinz verfolgte die Abstimmung und zeigte sich über das Ergebnis frustriert. "Wir sind allerdings sehr enttäuscht", erklärte er. Besonders kritisierte er, dass außer den Grünen keine weitere Partei den Antrag unterstützte.

Die Tierschützer warnen seit Jahren vor den Gefahren für Mensch und Tier. Auch die jüngsten Unfälle hätten gezeigt, dass Pferdekutschen im dichten Wiener Stadtverkehr ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Prinz richtet deshalb einen deutlichen Appell an die Stadtpolitik: "Die Zeit ist reif für ein Ende der Fiaker in Wien!"

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Fiaker fahren weiterhin durch die City

Die Stadt Wien lässt derzeit eine Studie zur Pferdenutzung in Zeiten des Klimawandels durchführen. Dabei werden unter anderem die Auswirkungen von Witterung und Temperaturen auf die Tiere untersucht.

An der Situation der Wiener Fiaker ändert sich durch die Abstimmung vorerst nichts. Die traditionellen Pferdekutschen dürfen weiterhin ihre Runden durch die Innenstadt drehen. Ein politischer Beschluss für einen Ausstieg ist damit vorerst vom Tisch.