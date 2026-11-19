Lesestoff zum Nulltarif! In Wien startete am Donnerstag (19.11.) wieder eine besondere Buchaktion. Zum 25-jährigen Jubiläum von "Eine Stadt. Ein Buch" werden 100.000 Exemplare kostenlos verteilt. Heuer erwartet die Leser eine besondere Ausgabe: Statt eines einzelnen Romans gibt es eine Sammlung bisher unveröffentlichter Kurzgeschichten über die Bundeshauptstadt.
Unter dem Titel "27 Kurzgeschichten aus Wien. Von 27 Autorinnen." versammelt die Jubiläumsausgabe bisher unveröffentlichte Erzählungen, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit der Bundeshauptstadt beschäftigen.
Für das Buch konnten zahlreiche bekannte Persönlichkeiten gewonnen werden. Darunter Schauspielerin und Moderatorin Chris Lohner, Erika Pluhar und die vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin Renate Welsh. Auch Julia Jost und Annemarie Andre steuern Geschichten bei.
Dass ausschließlich Frauen zu Wort kommen, ist kein Zufall. Die Veranstalter wollen damit bewusst weibliche Stimmen in den Vordergrund rücken. "Wien ist eine Stadt der Frauen", so Bürgermeister Michael Ludwig (SP). Das Buch setze ein "kraftvolles Zeichen für die Sichtbarkeit von Autorinnen im Literaturbetrieb", so Ludwig.
Inhaltlich dreht sich alles um Wien. Mal stehen die Menschen im Mittelpunkt, mal besondere Orte oder das Leben in der Großstadt. So entsteht ein literarischer Streifzug durch die Bundeshauptstadt.
Die Bücher werden ab 19. November an zahlreichen Stellen in Wien gratis ausgegeben. Dazu zählen unter anderem Buchhandlungen, Büchereien, Volkshochschulen und Einrichtungen des Berufsförderungsinstituts.
Wo genau du ein kostenloses Exemplar bekommst, erfährst du auf der offiziellen Webseite der Aktion. Zu den Verteilstellen gehören Buchhandlungen, Magistratsabteilungen, Bezirksvorstehungen und Bücherein.
Die Aktion "Eine Stadt. Ein Buch." wurde 2002 ins Leben gerufen. Die Idee dahinter ist einfach: Möglichst viele Menschen sollen kostenlos Zugang zu Literatur bekommen und durch ein gemeinsames Buch miteinander ins Gespräch kommen.