i BGM. Michael Ludwig (SPÖ) bei der Präsentation der diesjährigen Ausgabe von "Eine Stadt. Ein Buch." Denise Auer "Eine Stadt. Ein Buch" 100.000 Gratis-Bücher – starke Frauen zum Jubiläum Zum 25. Jubiläum von "Eine Stadt. Ein Buch" werden ab Donnerstag 100.000 Gratisbücher in Wien verteilt. Mit dabei sind heuer 27 bekannte Autorinnen. Von Niklas Burger 19.11.2026, 15:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lesestoff zum Nulltarif! In Wien startete am Donnerstag (19.11.) wieder eine besondere Buchaktion. Zum 25-jährigen Jubiläum von "Eine Stadt. Ein Buch" werden 100.000 Exemplare kostenlos verteilt. Heuer erwartet die Leser eine besondere Ausgabe: Statt eines einzelnen Romans gibt es eine Sammlung bisher unveröffentlichter Kurzgeschichten über die Bundeshauptstadt.

Kurzgeschichten zum Jubiläum

Unter dem Titel "27 Kurzgeschichten aus Wien. Von 27 Autorinnen." versammelt die Jubiläumsausgabe bisher unveröffentlichte Erzählungen, die sich auf ganz unterschiedliche Weise mit der Bundeshauptstadt beschäftigen.

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27 Frauen schreiben über Wien

Für das Buch konnten zahlreiche bekannte Persönlichkeiten gewonnen werden. Darunter Schauspielerin und Moderatorin Chris Lohner, Erika Pluhar und die vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin Renate Welsh. Auch Julia Jost und Annemarie Andre steuern Geschichten bei.

Ludwig: "Stadt der Frauen"

Dass ausschließlich Frauen zu Wort kommen, ist kein Zufall. Die Veranstalter wollen damit bewusst weibliche Stimmen in den Vordergrund rücken. "Wien ist eine Stadt der Frauen", so Bürgermeister Michael Ludwig (SP). Das Buch setze ein "kraftvolles Zeichen für die Sichtbarkeit von Autorinnen im Literaturbetrieb", so Ludwig.

Bgm. Ludwig bei der Buchpräsentation im Rathaus Denise Auer

Inhaltlich dreht sich alles um Wien. Mal stehen die Menschen im Mittelpunkt, mal besondere Orte oder das Leben in der Großstadt. So entsteht ein literarischer Streifzug durch die Bundeshauptstadt.

Hier kannst du dir ein Gratisbuch holen

Die Bücher werden ab 19. November an zahlreichen Stellen in Wien gratis ausgegeben. Dazu zählen unter anderem Buchhandlungen, Büchereien, Volkshochschulen und Einrichtungen des Berufsförderungsinstituts.

Die Bilder des Tages i ?

Wo genau du ein kostenloses Exemplar bekommst, erfährst du auf der offiziellen Webseite der Aktion. Zu den Verteilstellen gehören Buchhandlungen, Magistratsabteilungen, Bezirksvorstehungen und Bücherein.

Seit 25 Jahren gibt es Bücher geschenkt

Die Aktion "Eine Stadt. Ein Buch." wurde 2002 ins Leben gerufen. Die Idee dahinter ist einfach: Möglichst viele Menschen sollen kostenlos Zugang zu Literatur bekommen und durch ein gemeinsames Buch miteinander ins Gespräch kommen.