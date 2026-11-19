i Arbeiten am Trainingsplatz des Stadions mit Sportstadtrat Peter Hacker (SP). Ist bald das Stadion dran? David Bohmann/Stadt Wien (Archivbild) Nationalstadion in Wien Treffen mit Rangnick: Kommt neues Stadion im Prater? Sportstadtrat Peter Hacker (SP) traf ÖFB-Chef Josef Pröll und Teamchef Ralf Rangnick zu einem Gespräch über ein neues Nationalstadion. Das kam raus! Von Wien Heute 19.11.2026, 15:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Diskussion um ein neues Nationalstadion in Wien geht in die nächste Runde! Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) hat sich mit ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll und Teamchef Ralf Rangnick zu einem Arbeitsgespräch getroffen. Dabei ging es um mögliche Stadionpläne für Wien.

Das Treffen in Wien verlief laut Hacker positiv. "Es war ein ausführliches freundschaftlich-konstruktives Gespräch", so Hacker. Der ÖFB habe Unterlagen vorgelegt, die eine unverbindliche Interessensbekundung von Investoren zeigen. Konkrete Projekte seien allerdings nicht besprochen worden.

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Hacker will Investoren einladen

Nun sollen mögliche Geldgeber ihre Pläne vorlegen. "Ich werde daher die potenziellen Investoren einladen, ihr Interesse zu konkretisieren und lade zu weiteren Gesprächen nächstes Jahr", kündigte Hacker an.

Auch Pröll zeigte sich zufrieden. Er bedankte sich für den Austausch und begrüßte die weitere Vorgehensweise. Die Gespräche hätten in einem "sehr konstruktiven Rahmen" stattgefunden. Nun könnten die Investoren auf Basis ihrer Interessensbekundung konkrete Gespräche mit der Stadt Wien beginnen.

Neue Arena im Prater

Rangnick hatte bereits Anfang November für eine neue, multifunktionale Arena auf dem Areal des Ernst-Happel-Stadions geworben. Diese soll an 365 Tagen im Jahr genutzt werden können. Eine Gruppe "erfolgreicher Unternehmer und Investoren" habe Interesse an dem Vorhaben bekundet, erklärte der Teamchef damals. Namen nannte er nicht.

Bis zu einer Milliarde Euro

Die kolportierten Kosten haben es allerdings in sich: Zwischen 600 Millionen und einer Milliarde Euro könnte das Projekt verschlingen. Dazu kämen noch hohe Kosten für den Abriss des bestehenden Stadions.

Denkmalschutz als offene Frage

Eine weitere Hürde könnte der Denkmalschutz sein. Das 1931 eröffnete Ernst-Happel-Stadion im Wiener Prater steht unter Denkmalschutz. Ob dieser einem möglichen Neubau im Weg steht, ist weiterhin offen. Hacker verwies bereits darauf, dass die Entscheidung darüber nicht bei der Stadt Wien liege. "Das ist Sache des Bundes", stellte er klar.

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Fest steht: Ein konkretes Stadionprojekt liegt noch nicht auf dem Tisch. Mit den angekündigten Gesprächen zwischen Investoren und Stadt könnte nun aber Bewegung in die Diskussion kommen.