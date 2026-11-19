i Ilse H. (r.) wurde im Orthopädischen Spital Speising operiert. APA-Images, Sabine Hertel Private OP 14 Monate warten – Ilse zahlt für neue Hüfte 10.860 € Über ein Jahr hätte Ilse H. auf eine Hüft-OP warten müssen. Weil sie die Schmerzen nicht länger ertragen wollte, ließ sie sich privat operieren. Von Christine Ziechert 19.11.2026, 05:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer in Wien eine neue Hüfte oder ein künstliches Kniegelenk benötigt, muss mitunter viel Geduld aufbringen – oder tief in die eigene Tasche greifen. Das musste auch Ilse H. (Name geändert) erfahren.

Begonnen hatte ihre Leidensgeschichte im Dezember 2025. Damals machte die 63-Jährige besonders intensiv Pilates. Als Schmerzen in der rechten Hüfte auftraten, dachte sie zunächst an eine Überdehnung. Doch die Beschwerden wurden immer schlimmer.

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Schwere Coxarthrose

"Das Aufstehen und Gehen wurde immer schwieriger", erzählt sie im Gespräch mit "Heute". Sie suchte zunächst eine Physiotherapeutin auf, später wurde ein Röntgen gemacht. Die Diagnose: schwere Coxarthrose, also ein fortgeschrittener Verschleiß des Hüftgelenks.

Weil sie nicht wahrhaben wollte, dass sie tatsächlich eine künstliche Hüfte benötigte, holte Ilse H. insgesamt drei orthopädische Meinungen ein. Doch alle Ärzte kamen zum selben Ergebnis: Eine Operation war notwendig.

Privater OP-Termin in drei Wochen

Als ihr eine Wartezeit von zwölf bis 14 Monaten für eine Kassen-OP genannt wurde, war für Ilse H. klar, dass sie nicht so lange warten konnte. Ihre Beweglichkeit wurde zunehmend eingeschränkt, die Schmerzen nahmen zu. Auch beruflich war die Situation für die Selbstständige schwierig.

Sie fragte ihren Orthopäden deshalb nach einer privaten Operation. Innerhalb von drei Wochen hatte sie einen OP-Termin. Im heurigen Mai wurde ihr im Orthopädischen Spital Speising die rechte Hüfte ersetzt.

Eingriff kostete 10.860 Euro

Die Kosten von 10.860 Euro musste sie selbst aufbringen. Weil sie erst im März umgezogen war, hatte sie zwar Ersparnisse, doch die reichten nicht aus. "Die Hälfte des Betrags musste ich mir ausborgen", erzählt sie.

Von der gesetzlichen Krankenkasse erhält sie nach eigenen Angaben nur einen geringen Teil der Spitalskosten zurück. Die 63-Jährige ist empört: "Man wird bestraft, wenn man schneller einen Termin bekommen möchte."

Ärger über private Finanzierung der OP

Die Operation selbst verlief nach Angaben der Wienerin problemlos. Nur zwei Nächte verbrachte sie im Spital, danach begann sie mit Physiotherapie. "Nach zwei Wochen war ich schon wieder im Einsatz", berichtet die Selbstständige. Mittlerweile geht sie sogar wieder zum Krafttraining. Einmal pro Woche steht weiterhin Physiotherapie auf dem Programm.

Dass sie sich die Operation privat finanzieren musste, ärgert sie aber nach wie vor. Denn nicht jeder könne sich einen solchen Eingriff leisten. Ilse H. hat sich auch mit anderen Betroffenen ausgetauscht. "Viele müssen auf den Eingriff warten und versuchen die Zeit mit Schmerztabletten und Schmerzpflastern zu überbrücken", erzählt sie.

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Hacker präsentierte neues OP-Portal

Wie lange Patienten in den vergangenen zwölf Monaten im Durchschnitt warten mussten, zeigen Zahlen des Wiener Gesundheitsverbundes. Demnach betrug etwa in der Klinik Penzing die Wartezeit auf ein neues Hüftgelenk neun Monate, auf ein neues Kniegelenk zehn Monate.

Um die Wartezeiten zu verkürzen, präsentierte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) vor Kurzem eine neue Online-Plattform. Über op-termin.wien können sich Wiener mit einer fachärztlichen Überweisung für einen Hüft- oder Kniegelenksersatz zentral anmelden.

Dabei können Patienten entscheiden, ob sie möglichst schnell operiert werden möchten oder eine bestimmte Klinik bevorzugen. Beteiligt sind fünf Spitalsstandorte.