i Der kleine Kater Yoshi kann seine Hinterbeine nicht bewegen – er wurde in einem Müllraum entdeckt. TierQuarTier, iStock (Symbolbild) Hilflos in Karton entdeckt Im Müll entsorgt – gelähmter Kater Yoshi will nur Liebe Ein leises, klägliches Miauen führte eine Frau zu einem Karton in einem Müllraum. Darin lag Kater Yoshi – schwer verletzt und gelähmt. Von Wien Heute 18.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es ist ein Fund, der fassungslos macht: In einem Müllraum entdeckte eine Frau einen kleinen Kater, der offenbar einfach seinem Schicksal überlassen worden war. Aufmerksam wurde sie durch ein leises Miauen, das aus einem Karton kam.

Als sie nachsah, fand sie Yoshi. Der Kater konnte seine beiden Hinterbeine nicht mehr bewegen. Wie lange das Tier bereits dort lag, ist unklar. Laut TierQuarTier Wien dürfte die Verletzung, die vermutlich zu seiner Lähmung führte, schon länger zurückliegen. Ob Yoshi wegen seines schlechten Gesundheitszustands ausgesetzt wurde, lässt sich nicht sagen.

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Gelähmter Kater braucht intensive Pflege

Die Tierrettung brachte den schwer verletzten Vierbeiner ins TierQuarTier Wien. Dort wird Yoshi seither medizinisch betreut und rund um die Uhr versorgt. Besonders tragisch: Der kleine Kater kann weder seine Blase noch seinen Darm selbstständig entleeren. Die Tierpflegerinnen müssen ihm deshalb täglich dabei helfen.

Dazu kommen Schmerzmittel, regelmäßige Untersuchungen und tägliche Bäder. Doch trotz seines schweren Schicksals zeigt sich Yoshi ausgesprochen zutraulich. Laut TierQuarTier genießt er sogar seine Bäder, lässt sich ausgiebig streicheln und frisst mittlerweile wieder mit Appetit.

Kater Yoshi ist gelähmt i ?

Yoshi zieht sich mit Pfoten zu Pflegerinnen

Besonders berührend ist, wie sehr der kleine Kater die Nähe zu Menschen sucht. Sobald er seine Pflegerinnen sieht, zieht er sich mit seinen Vorderpfoten zu ihnen. Er möchte auf den Schoß genommen werden, kuscheln und gestreichelt werden.

Dabei ist völlig ungewiss, ob Yoshi jemals wieder selbstständig laufen kann. Möglicherweise wird er sein ganzes Leben lang auf medizinische Unterstützung angewiesen sein. "Ob Yoshi seine Hinterbeine je wieder bewegen kann, wissen wir noch nicht. Vielleicht braucht er sein Leben lang besondere Pflege", erklärt das TierQuarTier.

TierQuarTier bittet um Spenden

Die intensive Betreuung des Katers ist aufwendig und verursacht laufende Kosten. Deshalb hat das TierQuarTier Wien einen Spendenaufruf gestartet. Mit den Einnahmen sollen sowohl Yoshis medizinische Versorgung und tägliche Pflege als auch die Betreuung anderer Tiere in Not finanziert werden.

"Yoshis Geschichte hat in einem Müllraum begonnen. Doch dort soll sie nicht enden", appelliert die Tierschutzeinrichtung. Wer dem gelähmten Kater helfen möchte, kann über die Spendenaktion für Yoshi auf der Website des TierQuarTiers einen Beitrag leisten.