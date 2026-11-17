i Christkindlmarkt am Rathausplatz in Wien. Helmut Graf Kassen klingeln im Advent 4,4 Millionen Besucher auf Christkindlmärkten erwartet Die Wiener sind in Weihnachtsstimmung: 4,4 Millionen Marktbesuche werden heuer erwartet. Dabei fließen Millionen Euro in Punsch, Maroni und Co. Von Niklas Burger 17.11.2026, 19:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Punsch, Maroni und jede Menge Weihnachtsstimmung: Die Wiener freuen sich auf die Adventzeit. Laut einer aktuellen Erhebung der KMU Forschung Austria werden heuer rund 4,4 Millionen Besuche von Wienern auf den heimischen Weihnachtsmärkten erwartet. Das sind um sieben Prozent mehr als im Vorjahr.

Kassen klingeln

Auch die Kassen dürften kräftig klingeln. Insgesamt sollen auf den Wiener Weihnachtsmärkten rund 230 Millionen Euro ausgegeben werden. Dabei sind nicht nur die Wiener spendabel, sondern auch Gäste aus den Bundesländern und dem Ausland.

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29 Euro pro Besuch

Im Schnitt geben die Wiener bei jedem Christkindlmarkt-Besuch rund 29 Euro aus. Hochgerechnet ergibt das laut WKW knapp 128 Millionen Euro, die allein von den Einheimischen auf den Märkten landen sollen.

Dazu kommen weitere 103 Millionen Euro von Touristen und Besuchern aus anderen Bundesländern. Insgesamt rechnet die KMU Forschung Austria mit rund 7,3 Millionen Marktbesuchen. Etwa 40 Prozent davon sollen auf auswärtige Gäste entfallen.

814 Stände locken mit Punsch und Schmankerln

An Auswahl mangelt es jedenfalls nicht: Auf den 15 Wiener Weihnachtsmärkten warten heuer insgesamt 814 Stände auf die Besucher. 198 davon bieten Speisen und Getränke an. Besonders hoch im Kurs stehen dabei die Klassiker: Maroni, Snacks, Punsch und Glühwein. Doch nicht nur die kulinarischen Schmankerl locken die Wiener auf die Märkte.

Die Bilder des Tages i ?

Nur etwas über der Hälfte der Befragten ist die besondere Weihnachtsatmosphäre ein wichtiger Besuchsgrund. Die Zeitsoll genutzt werden, um sich mit Freunden oder der Familie zu treffen.

Weihnachtsmärkte bringen Handel Geld

"Die Wiener Weihnachtsmärkte gehören zur Adventzeit einfach dazu. Sie bringen Weihnachtsstimmung in die Stadt, laden zum Zusammenkommen und Genießen ein", erklärt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Auch die Geschäfte in den Einkaufsstraßen profitieren vom vorweihnachtlichen Trubel. Viele Besucher verbinden ihren Ausflug zum Christkindlmarkt mit einem Einkaufsbummel oder der Suche nach Weihnachtsgeschenken.