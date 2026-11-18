i Dompfarrer Toni Faber mit Begleiterin Natalie sowie Sandra Stockmayer mit Roman E. Svabek. Sabine Hertel Tanzschule Svabek in Wien Opernball-Zeremonienmeister feiert 20-jähriges Jubiläum Der ehemalige Zeremonienmeister des Opernballs, Roman E. Svabek, feiert 20 Jahre Tanzschule Svabek. Zur Feier kommt auch Dompfarrer Toni Faber. Von Wien Heute 18.11.2026, 19:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien ist die Stadt des Walzers und der großen Bälle. Einer, der die Wiener Balltradition seit Jahrzehnten mitgestaltet, ist Roman E. Svabek. Der bekannte Tanz- und Zeremonienmeister feiert heuer das 20-jährige Bestehen seiner Tanzschule.

Gleichzeitig wird ein neues Kapitel aufgeschlagen: Gemeinsam mit Sandra Stockmayer eröffnet Svabek die neuen Tanzschul-Räumlichkeiten in der Heiligenstädter Straße 157 in Wien-Döbling. Am Mittwoch (18. November) wird das Doppeljubiläum mit einem feierlichen Empfang begangen.

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Dompfarrer Toni Faber spendet Segen

Ein prominenter Gast darf bei der Eröffnung natürlich nicht fehlen: Dompfarrer Toni Faber wird die neue Tanzschule persönlich segnen. Damit erhält der neue Standort in Döbling auch kirchlichen Beistand.

Bilder: Opernball-Zeremonienmeister feiert 20-jähriges Jubiläum i ?

"20 Jahre Tanzschule Svabek – eine Leidenschaft, die verbindet", lautet das Motto der Jubiläumsfeier. Für Roman E. Svabek und Sandra Stockmayer ist die Eröffnung ein besonderer Meilenstein in der Geschichte der Tanzschule.

Vom Opernball auf internationale Tanzparketts

Roman E. Svabek ist in der Wiener Ballwelt längst kein Unbekannter. Von 2010 bis 2018 war er Zeremonienmeister des Wiener Opernballs und wirkte bei der Organisation und Durchführung der traditionsreichen Eröffnung mit.

Seine eigene Tanzschule gründete er im Jahr 2006. Seither vermittelt er gemeinsam mit seinem Team die Wiener Tanztradition an Anfänger und Fortgeschrittene. Auch international ist Svabek als Tanz- und Zeremonienmeister gefragt. Gemeinsam mit Sandra Stockmayer ist er bei Ballveranstaltungen im Ausland tätig.

Wiener Walzer, Tango und Salsa

Zu den Stationen zählen unter anderem New York, Dubai, Peking und Mexiko-Stadt. Stockmayer ist ebenfalls fest in der internationalen Ballwelt verankert. Seit 2018 ist sie als Choreografin und Zeremonienmeisterin beim Viennese Opera Ball in New York tätig.

Das Angebot der Tanzschule Svabek reicht vom klassischen Wiener Walzer über Tango, Cha-Cha-Cha und Rumba bis hin zu Boogie und Jive. Neben traditionellen Gesellschaftstänzen stehen auch Tanzfitness, historische Tänze und spezielle Kurse für Hochzeitspaare auf dem Programm.

Flexibles Kurssystem

Auch Kinder und Jugendliche können erste Schritte auf dem Tanzparkett wagen. Für Erwachsene gibt es unterschiedliche Kursstufen, sodass sowohl Anfänger als auch erfahrene Tänzer passende Angebote finden.

Eine Besonderheit ist das flexible Kurssystem, das einen unkomplizierten Einstieg ermöglichen soll. Regelmäßige Tanzabende bieten zudem Gelegenheit, die erlernten Schritte in geselliger Atmosphäre auszuprobieren.

Die Bilder des Tages i ?

Treffpunkt für Tanzbegeisterte in Döbling

Für Roman E. Svabek und Sandra Stockmayer steht die Eröffnung ganz im Zeichen der Freude am Tanzen. Nach 20 Jahren Tanzschule Svabek soll in Döbling nun die nächste Etappe beginnen – mit Wiener Walzer, schwungvollen Rhythmen und vielen weiteren gemeinsamen Stunden auf dem Tanzparkett.