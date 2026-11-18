i An den Standorten des 48er-Tandlers setzt man auf Reparieren, Tauschen und Wiederverwerten. Christian Houdek Orange Week Black Friday? In Wien wird jetzt lieber repariert Reparieren statt wegwerfen, tauschen statt neu kaufen: Von 17. bis 21. November zeigt der 48er-Tandler, wie nachhaltiger Konsum funktionieren kann. Von Wien Heute 18.11.2026, 07:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während rund um den Black Friday wieder zahlreiche Rabatte zum Einkaufen locken, setzt die Stadt Wien auf eine andere Idee: Bei der "Orange Week" von 17. bis 21. November dreht sich in an den Standorten des 48er-Tandlers alles ums Reparieren, Wiederverwenden und Tauschen.

In der Siebenbrunnenfeldgasse 3 (Margareten) und der Percostraße 2 (Donaustadt) gibt es fünf Tage lang ein abwechslungsreiches Programm. Besucher können lernen, wie sich kaputte Gegenstände wieder fit machen lassen und wie aus alten Dingen etwas Neues entsteht.

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Von Handy-Reparatur bis Resteküche

Los geht es am 17. November mit einem "Lifehack-Day". Von 15 bis 18 Uhr stehen unter anderem Upcycling, sichtbare Textilreparaturen ("Visible Mending") und die Verwertung von Lebensmittelresten auf dem Programm. Der 48er-Tandler in Margareten öffnet dafür eigens von 15 bis 18 Uhr.

Am 18. November geht es unter anderem um Elektrogeräte, Fermentieren und nachhaltiges Kochen. Auch ein Repair- und Nähcafé steht auf dem Programm. Für Schüler ab 14 Jahren gibt es am Vormittag ein Upcycling-Quiz.

Auch Kasperl greift zum Werkzeug

Am 19. November stehen Textilien, Holz, Möbel und kleinere Reparaturen in der Wohnung im Mittelpunkt. Auch die jüngsten Besucher kommen auf ihre Kosten: Beim "Müllkasperl" zeigt der Kasperl Kindern zwischen vier und sechs Jahren, wie Reparieren funktioniert.

Am 20. November wird wieder geschraubt und genäht. Bei verschiedenen Reparaturstationen können Besucher gemeinsam mit Fachkundigen an kaputten Gegenständen arbeiten. Beim Angebot "Check your Bike" gibt es außerdem praktische Tipps zur Fahrradreparatur.

Alte Kleidung bekommt neue Besitzer

Zum Abschluss am 21. November geht's um das Tauschen. Von 11 bis 13 Uhr können Besucher beim Kleidertausch gut erhaltene Stücke mitbringen und gegen andere Kleidungsstücke eintauschen. So soll Kleidung länger genutzt werden, statt ungetragen im Kasten zu liegen oder im Müll zu landen.

Für bestimmte Schulangebote sowie Elektrogeräte-Reperaturen ist eine Anmeldung unter 01/4000-48048 erforderlich. Mit der Orange Week will man zeigen, dass nicht immer alles neu gekauft werden muss. Wer in den Secondhand-Geschäften einkauft, unterstützt zudem einen guten Zweck: Die Erlöse kommen karitativen Einrichtungen zugute.