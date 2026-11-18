i Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht (SP, li.) mit dem Nikolo vor der Rudolfsheimer Pfarrkirche. Bezirksvorstehung Rudolfsheim-Fünfhaus Adventzauber im 15. Bezirk Neuer Christkindlmarkt jetzt auch in Wien-Fünfhaus Ab 28. November verwandelt sich der Kardinal-Rauscher-Platz in Wien wieder in ein Weihnachtsdorf mit Punsch, Musik und einem Besuch vom Nikolo. Von Devlet Orhan 18.11.2026, 18:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im 15. Wiener Gemeindebezirk wird es wieder weihnachtlich! Am Samstag, dem 28. November, öffnet das Weihnachtsdorf am Kardinal-Rauscher-Platz vor der Rudolfsheimer Pfarrkirche seine Pforten. An allen vier Adventwochenenden verwandelt sich der Platz in ein festlich beleuchtetes Hüttendorf.

Auf die Besucher warten zahlreiche Stände, Weihnachtsgebäck, Punsch und ein buntes Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie. Eine liebevoll gestaltete Weihnachtskrippe und ein Glücksrad mit vielen Preisen dürfen ebenfalls nicht fehlen.

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Festliche Klänge beim Adventkonzert in der Rudolfsheimer Pfarrkirche. Bezirksvorstehung Rudolfsheim-Fünfhaus

An diesen Tagen kommt der Nikolo vorbei

Besonders für die kleinen Gäste gibt es ein Highlight: Am 5. und 6. Dezember schaut jeweils um 17 Uhr der Nikolo im Weihnachtsdorf vorbei und verteilt Geschenke an die Kinder.

Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem Frech's Blech, Gmischter Sax, das Patricia-Hill-Trio, Sängerin Mina Kornblum und Musiker Lucas Leon. Dazu kommen Auftritte der bosnischen Tanzgruppe KUD Behar und des Kirchenchors der Pfarrkirche Rudolfsheim.

Weihnachtsdorf Rudolfsheim-Fünfhaus 2026 Ort: Kardinal-Rauscher-Platz, 1150 Wien Samstag, 28. November und Sonntag, 29. November Samstag, 5. Dezember und Sonntag, 6. Dezember Samstag, 12. Dezember und Sonntag, 13. Dezember Samstag, 19. Dezember und Sonntag, 20. Dezember Öffnungszeiten: Jeweils von 15 bis 20 Uhr Nikolo-Besuch: 5. und 6. Dezember, jeweils um 17 Uhr Adventkonzert: 13. Dezember, 15 Uhr, Rudolfsheimer Pfarrkirche Öffentliche Anreise: U3, Straßenbahnlinie 49 und Bus 12A, Station Schweglerstraße

Adventkonzert und Infos aus dem Bezirk

Ein weiterer Höhepunkt steht am Sonntag, dem 13. Dezember, auf dem Programm. Um 15 Uhr findet in der Rudolfsheimer Pfarrkirche ein Adventkonzert statt. Abseits der Musik gibt es für die Gäste ebenfalls einiges zu entdecken.

Sprechstunde im Weihnachtsdorf

Vereine und Institutionen aus Rudolfsheim-Fünfhaus informieren über ihre Angebote, etwa zu den Themen Wohnen, Sport, Freizeit und Jugendbetreuung. Die Bezirksvorstehung ist mit einem eigenen Stand vertreten, an dem Fragen und Anliegen besprochen werden können. Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht (SP) bietet zudem Sprechstunden im Weihnachtsdorf an.