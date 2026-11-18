Im 15. Wiener Gemeindebezirk wird es wieder weihnachtlich! Am Samstag, dem 28. November, öffnet das Weihnachtsdorf am Kardinal-Rauscher-Platz vor der Rudolfsheimer Pfarrkirche seine Pforten. An allen vier Adventwochenenden verwandelt sich der Platz in ein festlich beleuchtetes Hüttendorf.
Auf die Besucher warten zahlreiche Stände, Weihnachtsgebäck, Punsch und ein buntes Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie. Eine liebevoll gestaltete Weihnachtskrippe und ein Glücksrad mit vielen Preisen dürfen ebenfalls nicht fehlen.
Besonders für die kleinen Gäste gibt es ein Highlight: Am 5. und 6. Dezember schaut jeweils um 17 Uhr der Nikolo im Weihnachtsdorf vorbei und verteilt Geschenke an die Kinder.
Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem Frech's Blech, Gmischter Sax, das Patricia-Hill-Trio, Sängerin Mina Kornblum und Musiker Lucas Leon. Dazu kommen Auftritte der bosnischen Tanzgruppe KUD Behar und des Kirchenchors der Pfarrkirche Rudolfsheim.
Ort: Kardinal-Rauscher-Platz, 1150 Wien
Samstag, 28. November und Sonntag, 29. November
Samstag, 5. Dezember und Sonntag, 6. Dezember
Samstag, 12. Dezember und Sonntag, 13. Dezember
Samstag, 19. Dezember und Sonntag, 20. Dezember
Öffnungszeiten: Jeweils von 15 bis 20 Uhr
Nikolo-Besuch: 5. und 6. Dezember, jeweils um 17 Uhr
Adventkonzert: 13. Dezember, 15 Uhr, Rudolfsheimer Pfarrkirche
Öffentliche Anreise: U3, Straßenbahnlinie 49 und Bus 12A, Station Schweglerstraße
Ein weiterer Höhepunkt steht am Sonntag, dem 13. Dezember, auf dem Programm. Um 15 Uhr findet in der Rudolfsheimer Pfarrkirche ein Adventkonzert statt. Abseits der Musik gibt es für die Gäste ebenfalls einiges zu entdecken.
Vereine und Institutionen aus Rudolfsheim-Fünfhaus informieren über ihre Angebote, etwa zu den Themen Wohnen, Sport, Freizeit und Jugendbetreuung. Die Bezirksvorstehung ist mit einem eigenen Stand vertreten, an dem Fragen und Anliegen besprochen werden können. Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht (SP) bietet zudem Sprechstunden im Weihnachtsdorf an.