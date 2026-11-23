i Sex im ICE rief am Sonntag die Polizei auf den Plan. Bei der Kontrolle eines Paares machten die Beamten eine überraschende Entdeckung. istock Überraschung bei Kontrolle Sex im ICE! Polizeikontrolle nimmt irre Wendung Sex im ICE rief am Sonntag die Polizei auf den Plan. Bei der Kontrolle eines Paares machten die Beamten eine überraschende Entdeckung. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 19:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für einen 29-jährigen Deutschen endete eine Zugfahrt am Sonntag im Gefängnis. Der Mann hatte sich während der Fahrt mit seiner 45-jährigen Partnerin vergnügt. Als die Polizei einschritt, kam allerdings noch etwas ganz anderes ans Licht. Darüber berichtet die deutsche "Bild".

Das Paar war am Nachmittag mit dem ICE 771 von Hamburg nach Stuttgart unterwegs. In einem Abteil kamen sich die beiden derart nahe, dass das Zugpersonal eingreifen musste. Laut Bundespolizei wurden sie "auf recht intime Weise" miteinander intim und nahmen "dabei die Öffentlichkeit als Zuschauer in Kauf". Ein Polizeisprecher bestätigte später, dass die beiden Sex hatten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Polizei entdeckt zwei Haftbefehle

Weil sich die beiden trotz Einschreitens des Zugpersonals nicht stoppen ließen, wurde in Göttingen die Bundespolizei hinzugezogen. Die Beamten überprüften die Personalien des Paares und machten dabei eine überraschende Entdeckung.

Die Bilder des Tages i ?

Gegen den 29-Jährigen bestanden gleich zwei Vollstreckungshaftbefehle. Der Deutsche war zuvor wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verurteilt worden. Die Polizisten nahmen ihn direkt im Zug fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt, wo er nun 15 Monate absitzen muss.

Auch das Liebesspiel könnte für das Paar noch Konsequenzen haben. Gegen beide laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses.