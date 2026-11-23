i Nach elf Tagen allein im brasilianischen Regenwald wurde der an Alzheimer erkrankte Pensionist (75) lebend gefunden. Seine Retter kümmerten sich noch vor Ort um den völlig erschöpften Mann. Grupo Tático Aéreo Elf Tage im Amazonas Alzheimer-Patient (75) überlebt allein im Regenwald Elf Tage lang war ein 75-jähriger Alzheimer-Patient im brasilianischen Regenwald verschwunden. Trotz schwerer Erkrankungen überlebte er. Von Nick Wolfinger 23.11.2026, 18:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Elf Tage allein im dichten Amazonas-Regenwald, ohne Proviant, ohne Unterkunft und ohne Hilfe! In Brasilien ist ein 75-jähriger Pensionist nach einer verzweifelten Suchaktion lebend gefunden worden. Besonders dramatisch: Janarino Ferreira dos Santos leidet nicht nur an Alzheimer, sondern auch an Bluthochdruck und ist auf einem Auge blind.

Der Vater von zwölf Kindern war am 10. November in der Nähe von Macapá im Norden Brasiliens verschwunden. Er hatte sich mit seiner Tochter und zwei Hunden auf einem Grundstück aufgehalten, als er plötzlich in Richtung Wald ging. Seine Tochter versuchte noch, ihn zu finden, doch von dem Pensionisten fehlte jede Spur.

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Familie konnte nicht mehr schlafen

Tagelang suchten Angehörige, Anwohner und Rettungskräfte nach dem Vermissten. Auch eine brasilianische Spezialeinheit unterstützte die Suche mit Hubschraubern, Drohnen und einer Wärmebildkamera.

Die Familie war am Ende ihrer Kräfte. Seine Enkelin Sara Monte wandte sich verzweifelt an die Öffentlichkeit. "Wir durchleben qualvolle Tage, wir schlafen nicht", schilderte sie die dramatische Situation.

Er baute sich Betten aus Blättern

Am Freitag (20. November) dann die unglaubliche Nachricht: Suchmannschaften entdeckten den Pensionisten lebend in einem Waldgebiet auf der Ilha Redonda, rund zehn Kilometer von jener Stelle entfernt, an der er zuletzt gesehen worden war.

Der Mann war stark geschwächt und trug nur noch Unterwäsche. Elf Tage lang hatte er sich mit wilden Buriti-Früchten ernährt, Wasser aus natürlichen Quellen getrunken und sich einfache Schlafplätze aus Blättern gebaut.

Geholfen dürfte ihm dabei seine Vergangenheit haben. Der Brasilianer hatte früher als Landwirt und Goldsucher gearbeitet und kannte sich deshalb im Regenwald aus.

Retter jubelten: "Gott ist wunderbar"

Als die Suchmannschaften den Vermissten endlich entdeckten, war die Erleichterung riesig. Auf einem Video der Rettung ist zu hören, wie Helfer jubeln: "Gott ist wunderbar!"

Die Einsatzkräfte brachten den geschwächten Pensionisten auf einer Trage aus dem dichten Wald und anschließend ins Spital.

Besonders erstaunlich: Spuren am Boden deuteten laut einem Retter darauf hin, dass der Alzheimer-Patient während seiner tagelangen Irrfahrt immer wieder im Kreis gelaufen war.

Die Bilder des Tages i ?

Nach elf Tagen voller Angst konnte seine Familie endlich aufatmen. Wie es dem 75-Jährigen inzwischen gesundheitlich geht, ist nicht näher bekannt.