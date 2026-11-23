i ? Familientragödie in Kehl Kinder fehlen in Schule – dann Fund von 5 Toten Tragödie in Deutschland! Weil Kinder nicht zur Schule kamen, wurde eine Wohnung überprüft. Einsatzkräfte fanden fünf Tote – darunter drei Kinder. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 21:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Furchtbare Tragödie in Deutschland! Wie berichtet, wurden am Montag in der deutschen Grenzstadt Kehl (Baden-Württemberg) fünf Menschen tot in einer Wohnung entdeckt worden. Unter den Todesopfern befinden sich nach ersten Erkenntnissen drei Kinder, der Familienvater und eine weitere Angehörige.

Zwei weitere Kinder mussten medizinisch versorgt werden. Wegen einer Gasbelastung konnten die ersten Helfer die Wohnung zunächst nicht betreten. Ausgelöst wurde der Großeinsatz offenbar dadurch, dass Kinder der Familie am Montagmorgen nicht zum Unterricht erschienen waren.

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Kinder kommen nicht zum Unterricht

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg wurde die Wohnung der Familie in einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße gegen 11.30 Uhr aufgesucht. Zuvor war aufgefallen, dass die Kinder nicht in der Schule erschienen waren. Als auf das Klingeln niemand reagierte, wurde die Polizei verständigt.

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Gegen 11.45 Uhr überprüften Einsatzkräfte die Wohnung. Dabei machten sie die schreckliche Entdeckung: Mehrere Menschen lagen leblos in den Räumen. Wegen einer möglichen Gasbelastung konnten die ersten Helfer die Wohnung zunächst nicht betreten. Die Feuerwehr musste hinzugezogen werden und den Bereich absichern.

Erst nachdem die Feuerwehr die Wohnung freigegeben hatte, konnten Beamte des Kriminaldauerdienstes mit Schutzausrüstung die Räume betreten. Dort stellten die Ermittler insgesamt fünf Todesopfer fest. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand dürfte es sich um den Vater der Familie, eine weitere Angehörige und drei Kinder handeln.

Zwei weitere Kinder der Familie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Wie es ihnen geht, wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

Polizist und Zeugin im Krankenhaus

Die Gasbelastung in der Wohnung stellte auch für die Helfer eine Gefahr dar. Ein Polizeibeamter und eine Zeugin wurden beim Betreten der Räumlichkeiten leicht verletzt. Beide mussten zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

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Die Feuerwehr kontrollierte auch weitere Wohnungen des Mehrfamilienhauses. Nach Angaben der Polizei bestand nach den Überprüfungen keine akute Gefahr mehr. Weitere Verletzte unter den übrigen Hausbewohnern wurden zunächst nicht bekannt. Die Bewohner wurden von Einsatzkräften betreut.

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stand im Einsatz. Nach Angaben von EinsatzReport24 waren auch ein Rettungshubschrauber und ein Kindernotarzt vor Ort.

Technischer Defekt oder Straftat?

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tragödie aufgenommen. Noch ist völlig offen, was in der Wohnung tatsächlich geschehen ist. Insbesondere müssen die Ermittler klären, ob ein technischer Defekt oder möglicherweise eine Straftat vorliegt.

Auch die genaue Ursache der Gasbelastung sowie die Todesursache der fünf Menschen stehen noch nicht fest. Die Polizei forderte Schaulustige auf, den Einsatzbereich zu verlassen und die Arbeit der Rettungs- und Ermittlungskräfte nicht zu behindern.