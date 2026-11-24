i WFP-Chef Luke Lindberg schlägt Alarm. Luke Lindberg / X / Screenshot Millionen Menschen in Gefahr "Unvorstellbares Szenario" – WFP-Chef warnt alle Kriege und blockierte Handelsrouten verschärfen die globale Hungerkrise. Für weitere 7,3 Millionen Menschen steht die Lebensmittelhilfe auf dem Spiel. Von André Wilding 24.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Explodierende Transportkosten, gefährdete Handelswege und drohende Ernteausfälle: Das UN-Welternährungsprogramm (WFP) schlägt Alarm. Die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine könnten die Versorgung von Millionen hungernden Menschen gefährden.

Vor dem UN-Sicherheitsrat warnte WFP-Chef Luke Lindberg am Montag vor massiven finanziellen Folgen. Bis Mitte 2027 könnten die Transportprobleme der Organisation Mehrkosten von 727 Millionen Dollar bescheren. Damit wäre die Lebensmittelhilfe für weitere 7,3 Millionen Menschen bedroht.

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"Zeitpunkt könnte kaum schlechter sein"

Blockaden und Sicherheitsrisiken auf wichtigen Schifffahrtsrouten erschweren den Export von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Produkten. Betroffen sind die Straße von Hormus, die Meerenge Bab al-Mandab und das Schwarze Meer. Zusätzlich verschärfen Wetterextreme wie das Klimaphänomen El Niño die Lage.

"Es ist ein unvorstellbares Szenario, und der Zeitpunkt könnte kaum schlechter sein", erklärte Lindberg, der im September von US-Präsident Donald Trump ernannt worden war.

266 Millionen Menschen leiden bereits Hunger

Schon jetzt sind laut dem WFP-Chef weltweit 266 Millionen Menschen von akutem Hunger betroffen. In Teilen des Sudan, des Südsudan und Somalias droht eine Hungersnot.

Besonders wichtig sei deshalb eine Lösung für den Schiffsverkehr im Schwarzen Meer. Die Region zählt zu den bedeutendsten Getreideanbaugebieten der Welt. Staaten wie Somalia und der Jemen sind auf die Lieferungen angewiesen. Letzterer bezieht 90 Prozent seiner Lebensmittel aus dem Ausland.

Lebensmittelpreise ziehen massiv an

Vor allem Länder, die stark von Importen abhängig sind, bekommen die steigenden Energie- und Transportkosten zu spüren. Der Lebensmittelpreisindex der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) kletterte laut Lindberg im September auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren. Weizen verteuerte sich seit Jänner um knapp zehn Prozent.

Auch für die kommende Erntesaison sind die Aussichten trüb. Weil weltweit weniger Düngemittel verfügbar sind, dürften die Erträge sinken. Rund 30 Prozent der Düngemittel werden über die Straße von Hormus transportiert.

Weniger Geld für hungernde Familien

Das Welternährungsprogramm versorgt jährlich mehr als 100 Millionen Menschen in 83 Ländern. Die Auswirkungen der Kriege setzen die Hilfsorganisation zunehmend unter finanziellen Druck.

"Trotz der Größe und Komplexität der WFP-Lieferketten können wir den Schwankungen nicht entgehen, die mit höheren Transport- und Rohstoffkosten unvermeidlich ist", sagte Lindberg.

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Welche dramatischen Folgen das für die Betroffenen hat, brachte der WFP-Chef auf den Punkt: "Das entzieht dem Welternährungsprogramm direkt Geld, was unmittelbar bedeutet: weniger Essen für noch weniger Familien."