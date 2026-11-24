i US-Donald Trump setzte sich höchstpersönlich für eine Rückkehr Huangs an die Nvidia-Spitze ein. REUTERS "Haben einen Deal gemacht" Trump half Nvidia-Boss zurück – und kassierte Millionen Nach einem Spionage-Skandal ist Nvidia-Boss Jensen Huang zurück an der Spitze. Ihm verhalf Donald Trump – der kräftig mitverdient haben könnte. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 13:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst der Rücktritt, dann das überraschende Comeback – und mittendrin US-Präsident Donald Trump! Weniger als zwei Wochen nach seinem Aus beim Chipriesen Nvidia ist Jensen Huang wieder an der Spitze des Konzerns. Und das offenbar auf Wunsch des US-Präsidenten.

Trump und sein "Deal"

Noch vor wenigen Tagen hatte der Nvidia-Aufsichtsrat eine Rückkehr des gefallenen Firmenchefs ausgeschlossen. Nun kam es zur spektakulären Kehrtwende. Im Interview mit dem US-Sender CNBC prahlte Trump damit, das Gremium "überzeugt" zu haben. Er habe einen "Deal" gemacht.

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Eine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin hatte Huang zuvor zu Fall gebracht. Nun erklärte der Konzern unter Berufung auf Informationen aus höchsten US-Regierungskreisen, dass von einer Rückkehr Huangs kein Risiko für die nationale Sicherheit ausgehe.

KI-Boom im Fokus

Trump selbst spielte die mutmaßlichen Kontakte der Geliebten des Nvidia-Bosses zum chinesischen Geheimdienst herunter. "Nun, wer ist nicht in Kontakt?", meinte der Republikaner. Der US-Präsident dürfte vor allem die wirtschaftliche Bedeutung des Chipriesen im Blick haben. Nvidia zählt zu den wichtigsten Konzernen im weltweiten KI-Wettrüsten. Doch auch für Trump persönlich könnte sich das Comeback ausgezahlt haben.

Trump soll sich selbst bereichert haben

Denn: Nach Bekanntwerden der Rückkehr Huangs schoss die Nvidia-Aktie um mehr als 30 Prozent nach oben. Auch Trump könnte damit auf einen Schlag um Millionen reicher geworden sein. Wie die "Financial Times" unter Berufung auf offengelegte Vermögensdaten berichtet, könnte der US-Präsident bis zu 370.000 Nvidia-Aktien besitzen. Der Kurssprung hätte Trump damit einen Buchgewinn von 15 Millionen Dollar (rund 13,7 Millionen Euro) beschert.

Selbst bei der niedrigsten von der Zeitung errechneten Beteiligung wären es noch 1,3 Millionen Dollar gewesen. Wie viele Aktien Trump zum Zeitpunkt seiner Intervention tatsächlich hielt, ist allerdings unklar.

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"Korruptestes Weiße Haus der Geschichte"

Unterdessen ist der Spionage-Skandal längst nicht vom Tisch. So steht weiterhin der Verdacht im Raum, dass Nvidia-Chips unter Umgehung von US-Exportverboten nach China gelangt sein könnten. Huang soll dazu bereits am 3. Dezember vor dem Bankenausschuss des US-Senats aussagen.

Auch Trumps Aktiengeschäfte geraten nun ins Visier der Demokraten. Der demokratische Senator Ruben Gallego fordert eine Untersuchung der Transaktionen im Vorfeld der Bekanntgabe. "Dieses Weiße Haus ist das korrupteste in der Geschichte", wettert der US-Senator auf X.