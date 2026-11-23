i ﻿Donald Trump fordert die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze. Seine Ansage sorgt an der Börse für einen deutlichen Kurssprung. Reuters Aktie legt kräftig zu Trotz Spionage-Skandal – Trump will Nvidia-Boss zurück Donald Trump fordert die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze. Seine Ansage sorgt an der Börse für einen deutlichen Kurssprung. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 11:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

US-Präsident Donald Trump (80) will Jensen Huang (63) wieder an der Spitze von Nvidia sehen. Auf Truth Social spricht er sich für eine Rückkehr des zurückgetretenen Konzernchefs aus. "Ich hoffe, dass der Nvidia-Vorstand Jensen Huang wieder einstellt. Das wäre das Beste für das Unternehmen und auch für die USA."

Dabei hatte Trump nach Huangs Rücktritt am 12. November zunächst Apple-Chef Tim Cook (66) als Nachfolger vorgeschlagen. "Eine Legende löst eine Legende ab!", schrieb er damals. Inzwischen hat er seine Haltung geändert. Bereits am 16. November erklärte Trump, er hätte "nichts dagegen", wenn Huang zurückkehren würde. Dieser habe "eine große Lektion gelernt".

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Nvidia-Aktie schießt nach oben

An der Börse kam Trumps Forderung gut an. Die Nvidia-Aktie stieg im außerbörslichen Handel zeitweise um rund 6,5 Prozent. Zuvor hatte der Chipkonzern massive Verluste verzeichnet. Am Freitag brach der Kurs um 14 Prozent auf 125,53 Dollar ein. Seit Huangs Abgang verlor die Aktie damit rund ein Viertel ihres Werts.

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Spionageverdacht sorgt für Wirbel

Hinter Huangs Rücktritt steht eine Affäre um die chinesische Geschäftsfrau Alice Huang (42), mit der er eine Beziehung hatte. Laut "New York Times" soll sie mehr als ein Jahr lang Kontakt zu einem Mitarbeiter des chinesischen Geheimdienstes gehabt haben. Die Verbindung soll sich zeitweise mit der Affäre überschnitten haben.

Ob Alice Huang tatsächlich spionierte, ist nicht erwiesen. Auch gibt es keine Hinweise darauf, dass Jensen Huang von den mutmaßlichen Kontakten wusste oder bewusst Informationen an China weitergab. Trump hatte ihm bereits zuvor öffentlich den Rücken gestärkt: "Ich glaube ihm das wirklich".