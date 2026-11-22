i Könnte uns 380 Millionen sparen: WKÖ fordert konsequentere Bekämpfung des Sozialbetrugs. iStock "Dr. Holiday" aufgeflogen Sozialbetrug! Arzt verschrieb Urlaub auf Krankenschein Anrufen, Termin ausmachen und schon ist eine Woche frei: Die Wirtschaftskammer legt brisante Fälle auf den Tisch – sie kosten uns 380 Millionen Euro. Von Team Wirtschaft 22.11.2026, 11:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Arzt, der im Internet ganz offen als "Held der Krankschreiber" und "Dr. Holiday" gefeiert wird: In einer aktuellen Analyse prangert die Kammer den systematischen Missbrauch von Sozialleistungen und Krankenständen an und fordert von der Bundesregierung ein hartes Durchgreifen. "Unser Sozialsystem ist eine große Errungenschaft, aber es ist kein Selbstbedienungsladen", warnt WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger.

Urlaub auf Krankenschein per Telefon

Was die WKÖ in ihrer Dokumentation auflistet, macht fassungslos. Auf Google finden sich etwa Bewertungen eines Mediziners, in denen Nutzer unverblümt schwärmen: "Ich liebe Dr. XY. Super Arzt! Wenn man auf Krankenschein Urlaub haben will, dann ist man hier richtig. Einfach telefonisch Termin vereinbaren und eine Woche frei ist safe. Jedem zu empfehlen." In einer weiteren Rezension desselben Arztes heißt es: "Der beste Hausarzt der Welt. Unser Held der Krankschreiber. Herr Dr. XY aka Dr. Holiday ist ein sehr freundlicher Typ".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie weit verbreitet vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit inzwischen ist, untermauert die Kammer mit einer repräsentativen Market-Umfrage unter 1.004 Österreichern: Demnach geben 14 Prozent der Erwerbstätigen an, relativ häufig oder manchmal in den Krankenstand zu gehen, obwohl sie eigentlich arbeitsfähig wären – 2024 lag dieser Wert noch bei sechs Prozent.

Vor allem Junge schummeln

Bei den 18- bis 29-Jährigen räumt das sogar mehr als jeder Vierte (28 Prozent) ein. Ein Drittel der Berufstätigen berichtet zudem, dass Kollegen arbeitsfähig im Krankenstand sind. Zugleich sind 56 Prozent der Erwerbstätigen der Ansicht, dass Ärzte gelegentlich oder häufig zu leichtfertig krankschreiben.

Die WKÖ verweist auf die enorme Belastung für Betriebe: In Österreich gilt ab dem ersten Tag eine 100-prozentige Entgeltfortzahlung über sechs bis zwölf Wochen – ein Spitzenwert in der EU.

Familienvater kassierte schamlos aus

Neben "Dr. Holiday" listet die WKÖ weitere dreiste Fälle aus der betrieblichen Praxis auf: So brach sich eine Arbeitnehmerin den Fuß und bekam einen Liegegips – statt sich auszukurieren, reiste sie ohne Genehmigung nach Deutschland, feierte dort auf Partys und ließ jeden Kontrolltermin bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sausen.

Kaum weniger heftig ist der Fall eines Vaters von drei Kindern, der sich um eine Aushilfsstelle bewarb, aber ausdrücklich nicht angemeldet werden wollte, um Sozialhilfe, Mietbeihilfe, erhöhte Familienbeihilfe und die Rezeptgebührenbefreiung nicht zu verlieren. Zudem verbrachte er im Sommer zwei Monate in seinem eigenen Haus im Herkunftsland, ohne sich abzumelden, und bezog weiter Sozialhilfe.

Auch beim AMS prangert die Kammer offene Jobvereitelung an: Bewerber würden beim Vorstellungsgespräch ganz offen erklären, die Arbeit gar nicht anzunehmen zu wollen, sondern sich bloß einen Stempel für das weitere Arbeitslosengeld abzuholen.

380 Millionen Euro Einsparpotenzial

Laut WKÖ-Analyse ließen sich durch konsequente Kontrollen und klare Regeln bis zu 380 Millionen Euro einsparen. Während Österreich 2025 mit Sozialausgaben von 32,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Europameister war, fehle es an Treffsicherheit.

Die Kammer kritisiert daher, dass das geplante dritte Betrugsbekämpfungspaket der Regierung nur bei Unternehmen ansetzt, den Missbrauch von Sozialleistungen jedoch ausklammert.

Die Bilder des Tages i ?

WKÖ will e-Card-Missbrauch stoppen

Deutschland hat Ende September einen eigenen Aktionsplan gegen Sozialbetrug beschlossen – genau das will die WKÖ jetzt auch für Österreich. Konkret verlangt sie einen besseren Datenaustausch zwischen den Behörden sowie verpflichtende Identitäts- und Wohnsitzprüfungen. So soll etwa verhindert werden, dass Versicherte ihre e-Card an Unversicherte weitergeben, damit diese auf Kosten der Krankenkassen behandelt werden – oder dass Leistungen trotz eines Wohnsitzes im Ausland kassiert werden.

Wien überlaufen, weil’s dort mehr Geld gibt

Zudem sollen verdächtige Krankenstände strenger kontrolliert und AMS-Leistungen nach dreimaliger Jobverweigerung binnen zwei Jahren endgültig gestrichen werden. In der Sozialhilfe pocht die WKÖ auf österreichweit einheitliche Kinderzuschüsse: Weil die Auszahlungen in Wien höher sind als in den Bundesländern, ziehen viele Bezieher gezielt in die Bundeshauptstadt – laut WKÖ leben aktuell rund 80 Prozent aller anerkannten Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigten in Wien.

Auch in der Bevölkerung findet ein härterer Kurs breite Mehrheiten: 83 Prozent befürworten strengere Sanktionen bei Krankenstandsmissbrauch, 89 Prozent fordern verpflichtende Identitäts- und Anspruchsprüfungen.