i Der Goldpreis fällt auf den tiefsten Stand seit über einem Jahr. iStock Tiefster Stand seit 2025 Anleger zittern – Gold und Bitcoin stürzen ab Gold und Bitcoin verlieren massiv an Wert und steuern auf eine schwache Woche zu. Grund dafür sind mögliche weitere Zinserhöhungen in den USA. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 10:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer auf Gold oder Bitcoin gesetzt hat, muss derzeit starke Kursverluste verkraften. Beide Anlageformen stehen unter erheblichem Verkaufsdruck. Besonders heftig erwischt es das Edelmetall, dessen Preis innerhalb weniger Tage zweistellig eingebrochen ist.

Hinter der Entwicklung steckt vor allem die Aussicht, dass die US-Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation die Zinsen noch mehrfach anheben könnte. Das macht andere Geldanlagen attraktiver und belastet sowohl Gold als auch Kryptowährungen.

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Gold fällt auf tiefsten Stand seit über einem Jahr

Am Freitag ging es für den Goldpreis im frühen Londoner Handel zeitweise um drei Prozent nach unten. Eine Feinunze – das entspricht 31,1 Gramm – kostete zwischenzeitlich nur noch 3.514 US-Dollar beziehungsweise 3.197 Euro. Damit erreichte Gold den niedrigsten Preis seit September 2025.

Im weiteren Handelsverlauf konnte sich das Edelmetall etwas erholen. Zuletzt wurden 3.560 Dollar je Feinunze bezahlt. Das waren allerdings immer noch 1,8 Prozent weniger als am Donnerstagabend.

14 Prozent Verlust in wenigen Tagen

Die jüngste Entwicklung zeigt, wie stark Gold derzeit unter Druck steht. An sieben der vergangenen acht Handelstage ging der Preis zurück. Allein seit dem 9. November hat das Edelmetall rund 14 Prozent seines Wertes eingebüßt.

Ein wesentlicher Grund dafür sind die veränderten Zinserwartungen in den USA. Anleger hatten bereits mit einer Anhebung des Leitzinses um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember gerechnet. Nun müssen sie sich möglicherweise auf mehrere weitere Schritte einstellen.

Für Gold ist das besonders problematisch: Anders als Anleihen oder verzinste Bankeinlagen bringt das Edelmetall keine laufenden Zinsen. Steigen die Renditen anderer Anlageformen, sinkt daher tendenziell seine Attraktivität. Zusätzlich belastet der zuletzt stärkere US-Dollar die Nachfrage.

Anfang des Jahres hatte Gold noch einen Höchststand von knapp 5.600 Dollar je Feinunze erreicht. Davon ist der aktuelle Preis mittlerweile weit entfernt. Seit diesem Rekord hat das Edelmetall rund 36 Prozent an Wert verloren. Wer Gold über einen längeren Zeitraum hält, liegt trotz des jüngsten Einbruchs weiterhin im Plus: Innerhalb von fünf Jahren ist der Preis um etwas mehr als 90 Prozent gestiegen.

Bitcoin rutscht auf 61.200 Dollar ab

Auch am Kryptomarkt herrscht Nervosität. Der Bitcoin fiel in den ersten Handelsstunden am Freitag zeitweise auf knapp 61.200 Dollar und erreichte damit den tiefsten Stand seit Juli.

Anschließend stabilisierte sich die älteste und bekannteste Kryptowährung wieder etwas. Zuletzt lag der Kurs bei knapp 62.000 Dollar und damit ungefähr auf dem Niveau vom Donnerstagabend. Dennoch zeichnet sich für Bitcoin eine schwache Handelswoche ab. Insgesamt steuert die Digitalwährung auf ein Minus von rund zehn Prozent zu.

Auch hier gelten die steigenden Zinserwartungen in den USA als wichtiger Belastungsfaktor. Wenn klassische Anlageformen höhere Erträge versprechen, geraten riskantere Investments wie Kryptowährungen unter Druck.

Die Bilder des Tages i ?

Mehr als die Hälfte des Wertes verloren

Der jüngste Rückgang ist Teil einer längeren Schwächephase. Seit Jahresbeginn hat Bitcoin rund 30 Prozent an Wert eingebüßt. Bereits 2025 war der Kurs um sechs Prozent gesunken. Es war erst das vierte Verlustjahr seit der Einführung der Kryptowährung im Jahr 2009.

Besonders deutlich wird der Absturz beim Vergleich mit dem bisherigen Rekord: Im Oktober 2025 hatte Bitcoin noch mehr als 126.000 Dollar gekostet. Seither ist der Kurs um etwas mehr als 50 Prozent gefallen. Damit liegt Bitcoin mittlerweile auch über einen Zeitraum von fünf Jahren betrachtet nur noch knapp im Plus.

Langfristig dennoch enorme Gewinne

Trotz der massiven Verluste zählt Bitcoin auf lange Sicht weiterhin zu den Anlageformen mit besonders hohen Wertsteigerungen. Seit November 2016 ist der Kurs um rund 8.200 Prozent gestiegen. Das entspricht einer Verteuerung auf nahezu das 83-Fache.

Auch am gesamten Kryptomarkt bleibt Bitcoin die dominierende Digitalwährung. Sein Marktwert beträgt derzeit etwas mehr als 1,2 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich: Laut CoinMarketCap liegt die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen bei rund 2,1 Billionen Dollar. Mit deutlichem Abstand folgen Ethereum mit rund 210 Milliarden Dollar und Tether mit etwa 175 Milliarden Dollar.