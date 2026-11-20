i Lufthansa Airlines zieht wegen hoher Verluste die Reißleine. istock Millionenverluste Lufthansa in der Krise – jetzt wackeln 1.000 Jobs Lufthansa Airlines zieht wegen hoher Verluste die Reißleine. An den Drehkreuzen Frankfurt und München sollen 1.000 Stellen wegfallen. Von Newsdesk Heute 20.11.2026, 07:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Sparkurs bei Lufthansa Airlines wird verschärft. An den Flughäfen Frankfurt und München sollen insgesamt 1.000 Vollzeitstellen wegfallen. Darüber informierte die Führung die Mitarbeiter in einem internen Brief, der dem Medium "The Pioneer" vorliegt.

"An den Drehkreuzen Frankfurt und München planen wir im Lufthansa Airlines Teilkonzern nun insgesamt 1000 Vollzeitstellen einzusparen", schreiben Airline-Chef Jens Ritter und seine vier Vorstandskollegen. Wie und wann die Kürzungen umgesetzt werden, steht noch nicht fest. Offen ist auch, ob die betroffenen Jobs zu den bereits angekündigten 4.000 Stellen gehören, die der Konzern in der Verwaltung streichen will. Auf Nachfrage wollte Lufthansa keine weiteren Angaben machen.

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Millionenminus setzt Airline unter Druck

Die wirtschaftliche Situation bleibt angespannt. Allein in den ersten neun Monaten häufte Lufthansa Airlines einen operativen Verlust von 180 Millionen Euro an. "Durchschnittlich haben wir in den ersten neun Monaten also jeden Monat 20 Millionen Euro Verlust gemacht", heißt es in dem Schreiben.

Auch im dritten Quartal lief das Geschäft schlechter als ein Jahr zuvor. Die Führung sieht die Fluggesellschaft bei Kosten, Produktivität und Effizienz derzeit nicht ausreichend wettbewerbsfähig. Als Gründe werden unter anderem der Nahostkrieg, teures Kerosin und neun Streiktage angeführt.

Zum Jahresende 2025 waren bei der Lufthansa Group in Deutschland rund 67.100 Menschen beschäftigt. Das entspricht einem Anstieg von etwa einem Prozent gegenüber dem Vorjahr.