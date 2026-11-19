i dm plant eine Online-Apotheke mit bis zu 25 Prozent günstigeren Medikamenten. IMAGO/STEINSIEK.CH Bis zu 25 Prozent günstiger Großer Vorstoß! dm will jetzt Medikamente verkaufen dm plant eine Online-Apotheke mit bis zu 25 Prozent günstigeren Medikamenten. Später soll auch der Verkauf in Filialen folgen. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 12:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Medikamente bald deutlich günstiger bei dm? Die Drogeriekette will in Österreich eine eigene Online-Apotheke aufbauen. Rezeptfreie Arzneimittel sollen dort um 20 bis 25 Prozent weniger kosten als in herkömmlichen Apotheken. Langfristig strebt das Unternehmen auch den Verkauf in seinen Filialen an.

dm will Medikamente billiger anbieten

Seit Jahren versucht dm, rezeptfreie Arzneimittel direkt in seinen Geschäften verkaufen zu dürfen. Mehrere Anläufe vor Gericht blieben allerdings erfolglos. Nun setzt die Drogeriekette zunächst auf den Onlinehandel.

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Bis zum Start müssen noch rechtliche und logistische Fragen geklärt werden. Geschäftsführer Harald Bauer erwartet zudem Gegenwehr: "Wir rechnen damit, dass ganz viele rechtliche Schritte kommen werden, wenn wir die Online-Apotheke starten."

Die niedrigeren Preise will dm durch größere Einkaufsmengen ermöglichen. Laut Bauer werden bereits 35 bis 40 Prozent des österreichischen Umsatzes mit rezeptfreien Medikamenten über ausländische Online-Apotheken abgewickelt. Das entspreche rund 300 Millionen Euro.

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Drogeriekette hofft auf Lockerungen

In Deutschland betreibt dm bereits seit Dezember 2025 eine Online-Apotheke mit Versand aus Tschechien. Eine Belieferung Österreichs ist darüber aus rechtlichen Gründen jedoch nicht möglich.

Für den geplanten Medikamentenverkauf in den Filialen hofft das Unternehmen auf ein Umdenken der Politik. Dass Apotheken mittlerweile auch Impfungen anbieten dürfen, wertet dm als positives Signal.

Täglich 14.000 Kunden mehr

Unterdessen wächst die Drogeriekette weiter. In Österreich kletterte der Umsatz um 6,7 Prozent auf 1,466 Milliarden Euro. Pro Tag zählt dm rund 14.000 zusätzliche Kunden im Vergleich zum Vorjahr.

Auch bei den Investitionen legt das Unternehmen nach. In Österreich wurden 106 Millionen Euro ausgegeben, unter anderem für Automatisierung. Die Zahl der Filialen sank hingegen um sieben auf 374. Insgesamt beschäftigt dm hierzulande 6.954 Menschen, um 110 mehr als im Vorjahr.