i Trumps Iran-Krieg treibt die Teuerung in Europa weiter in die Höhe. iStock Teuer-Schock in Europa Schon 4 Prozent! Inflation in der EU knallt in die Höhe Die Teuerung in der Eurozone und der EU ist im Oktober auf vier Prozent gestiegen – vor allem getrieben durch die explodierenden Energiepreise. Von Team Wirtschaft 18.11.2026, 14:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Teuerung zieht in Europa wieder spürbar an: Laut den aktuellen Zahlen der EU-Statistikbehörde Eurostat ist die jährliche Inflationsrate im Euroraum im Oktober auf 4,0 Prozent geklettert – nach 3,8 Prozent im September. Vor einem Jahr, also im Oktober 2025, lag sie noch bei 2,1 Prozent.

Auch in der gesamten Europäischen Union stieg die Teuerung von 3,8 auf 4,0 Prozent (Oktober 2025: 2,5 Prozent). Im Vergleich zum September legten die Verbraucherpreise damit in 16 EU-Staaten weiter zu, in zwei Ländern blieben sie stabil und in neun gingen sie leicht zurück.

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Energiepreise schießen um 21 Prozent nach oben

Haupttreiber der aktuellen Teuerungswelle bleiben die explodierenden Energiekosten: Im Euroraum verteuerte sich Energie im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat um 21,0 Prozent und steuerte damit allein 1,89 Prozentpunkte zur gesamten Inflationsrate bei.

Dahinter folgen Dienstleistungen mit einem Plus von 3,3 Prozent (Beitrag: 1,55 Prozentpunkte) sowie Industriegüter ohne Energie mit 1,2 Prozent (0,30 Prozentpunkte). Bei Lebensmitteln, Alkohol und Tabak lag der Anstieg zwar insgesamt bei nur 1,5 Prozent, doch unverarbeitete Lebensmittel – etwa frisches Gemüse – zogen bereits deutlich um 4,6 Prozent an.

Österreich besser als Euro-Schnitt

Für Österreich weist Eurostat im Oktober nach EU-Formel eine Inflation von 3,5 Prozent aus – nach 3,6 Prozent im September und 4,0 Prozent im Oktober des Vorjahres. Damit liegt die Alpenrepublik zwar spürbar unter dem Durchschnitt der Eurozone und der gesamten EU, schneidet aber weiterhin schlechter ab als einige wichtige Nachbarn.

In Deutschland etwa sank die Teuerungsrate im Oktober auf 2,9 Prozent (nach 3,3 Prozent im September), in Tschechien lag sie bei 2,1 Prozent, in der Slowakei bei 2,9 Prozent und in Ungarn bei 2,4 Prozent. Noch deutlich günstiger kamen Konsumenten im Nicht-EU-Land Schweiz davon, wo die Teuerung lediglich 1,6 Prozent betrug.

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Rumänien Spitze, Schweden am besten

Innerhalb der Europäischen Union klafft die Teuerungsschere weiter massiv auseinander: Die höchsten Inflationsraten verzeichneten im Oktober Rumänien mit 7,0 Prozent, Litauen mit 6,1 Prozent sowie Bulgarien mit 5,9 Prozent. Auch große Euro-Länder wie Italien (5,6 Prozent), Belgien (5,2 Prozent), Spanien (4,9 Prozent) oder Frankreich (3,7 Prozent) lagen über dem österreichischen Wert. Am unteren Ende der Skala rangierten hingegen Schweden mit nur 0,6 Prozent sowie Tschechien und Dänemark mit jeweils 2,1 Prozent.