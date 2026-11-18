i Symbolischer Start für Hütte Süd: Voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner, Oberösterreich-Landeschef Thomas Stelzer, Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (v.l.) Land Oberösterreich / Mayrhofer Erste Hürde genommen Strom statt Kohle: Voestalpine steht vor Mega-Umbruch Bei der Voestalpine steht ein Umbruch bevor. Für die Stahlproduktion der Zukunft ist jetzt eine entscheidende Voraussetzung geschaffen worden. Von Team Wirtschaft 18.11.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Strom statt Kohle: Die Voestalpine will ihre Stahlproduktion in Linz mit 2027 auf ein klimafreundliches Verfahren umstellen. Dafür braucht der Konzern allerdings deutlich mehr elektrische Energie als bisher. Die notwendige Stromversorgung soll ein neues Umspannwerk sicherstellen, das jetzt in Betrieb genommen wurde.

Die 80 Millionen Euro teure Anlage namens Hütte Süd wird den Stahlkonzern künftig direkt mit der benötigten Energie versorgen. Auch die ersten Abschnitte der dazugehörigen Stromleitungen sind bereits fertiggestellt. Damit ist eine wichtige Hürde für den geplanten Milliarden-Umbau genommen.

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Voestalpine investiert 1,5 Milliarden Euro

Hinter der Umstellung steckt das Klimaschutzprogramm "greentec steel". Neben Linz soll auch am steirischen Standort Donawitz 2027 ein Elektrolichtbogenofen den Betrieb aufnehmen. Bis 2029 will die Voestalpine an beiden Standorten jeweils einen Hochofen stilllegen.

Die Auswirkungen auf die Klimabilanz wären enorm: Der CO₂-Ausstoß des Konzerns soll dadurch bis 2029 um bis zu 30 Prozent gegenüber 2019 sinken.

"Für diesen ersten Schritt investieren wir rund 1,5 Milliarden Euro und liegen sowohl zeitlich als auch budgetär im Plan", erklärt Voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner. Die Inbetriebnahme des neuen Umspannwerks sei ein wichtiger Meilenstein für die Umsetzung des Vorhabens am Standort Linz.

800 Millionen Euro für moderne Stromversorgung

Hütte Süd ist nur Teil eines viel umfangreicheren Projekts, im Zuge dessen die Energieversorgung im oberösterreichischen Zentralraum massiv ausgebaut wird. Austrian Power Grid (APG), Netz Oberösterreich und Linz Netz investieren gemeinsam rund 800 Millionen Euro in neue Leitungen und Anlagen.

Herzstück ist ein neuer Versorgungsring mit 220 kV, der die mehr als 70 Jahre alte Stromanspeisung (110 kV) des Zentralraums schrittweise ablösen soll. Bis 2030 soll das Vorhaben abgeschlossen sein. Dann wird die verfügbare Stromkapazität in der Region mehr als vervierfacht.

Davon soll nicht nur die Voestalpine profitieren. Auch andere Industriebetriebe benötigen für die Umstellung ihrer Produktion immer mehr elektrische Energie. Hinzu kommen steigende Anforderungen durch Rechenzentren, Batteriespeicher und den Ausbau erneuerbarer Energien.

Minister fordert mehr Tempo beim Netzausbau

Bei der Inbetriebnahme unterstrich Wirtschafts- und Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer die Bedeutung der Investitionen für den Industriestandort Österreich.

"Mit dem neuen Umspannwerk Hütte Süd schaffen wir die Grundlage dafür, dass die Voestalpine ihre Stahlproduktion auf Strom umstellen kann. Solche Investitionen sind entscheidend, damit Österreich ein starkes Industrieland bleibt", betonte Hattmannsdorfer.

Gleichzeitig fordert der Minister mehr Tempo: "Deshalb müssen wir beim Ausbau unserer Stromnetze schneller werden." Mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz beschleunige man künftig die Genehmigungen für Energieprojekte. Damit stärke man die Industrie und sichere Arbeitsplätze.

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Stromversorgung von morgen für Industrie von morgen

Auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer sieht in dem Großprojekt einen wichtigen Impuls für die wirtschaftliche Zukunft des Bundeslandes.

"Die Industrie von morgen braucht die Stromversorgung von morgen. Wenn wir wollen, dass unsere Betriebe auch künftig in Oberösterreich investieren, hier produzieren und Arbeitsplätze sichern, dann müssen wir heute die richtigen Voraussetzungen dafür schaffen", erklärte Stelzer.

Gerade für ein starkes Industrieland wie Oberösterreich sei eine leistungsfähige Energieversorgung entscheidend. "Denn die Energiewende wird nur dann ein Erfolg, wenn sie auch eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte wird", so der Landeshauptmann.