i Heuer 21 Tage lang: Spar verlängert Kassabon-Aktion gegen Gewalt an Frauen auf 21 Tage. Spar / wearegiving 21 Tage lang Darum druckt Spar ab Freitag Notrufnummern auf Kassabon Mehr als jede dritte Frau in Österreich erlebt im Laufe ihres Lebens Gewalt. Spar verlängert seine Kassabon-Aktion deshalb heuer auf drei Wochen. Von Team Wirtschaft 17.11.2026, 22:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rund eine Million Kassabons gehen täglich bei Spar, Eurospar, Interspar und Maximarkt über die Ladentische. Diese enorme Reichweite nutzt der Handelskonzern nun erneut für eine wichtige Hilfsaktion: Von 20. November bis 10. Dezember werden österreichweit Notrufnummern und Websites von Hilfsorganisationen direkt auf die Rechnungen gedruckt – und auch digital in der Spar-App angezeigt.

Aktion wird heuer verlängert

Laut aktuellen Zahlen erlebt mehr als jede dritte Frau in Österreich im Laufe ihres Lebens körperliche oder sexualisierte Gewalt. Um möglichst viele Betroffene niedrigschwellig im Alltag zu erreichen, findet sich auf den Kassabons neben den regionalen Anlaufstellen auch ein zusätzlicher Hinweis auf Englisch – heuer 21 statt der üblichen 16 Tage.

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Hilfe rund um die Uhr

"Gewalt hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Mit der Kassabon-Aktion möchten wir dazu beitragen, Hilfsangebote sichtbar zu machen und Betroffenen den Zugang zu Unterstützung zu erleichtern", erklärt Spar-Vorstandsvorsitzender Hans K. Reisch. Oft könne bereits ein kleiner Hinweis den entscheidenden Unterschied machen.

Kooperationspartner ist der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF), der 16 Frauenhäuser vernetzt. Geschäftsführerin Beate Malekzadeh-Forstner verweist auf die österreichweite Frauenhelpline 0800 222 555, die rund um die Uhr kostenlos, anonym und vertraulich erreichbar ist – sowohl für Betroffene als auch für Angehörige.

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Angebot soll möglichst viele Menschen erreichen

Durch diese Aktion werde, so Malekzadeh-Forstner, die Nummer der Frauenhelpline österreichweit und direkt im Alltag sichtbar gemacht. "So erreichen wichtige Hilfsangebote möglichst viele Menschen." Zudem würden von Gewalt betroffene Frauen erfahren, wohin sie sich wenden könnten.