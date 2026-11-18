i Spar / Erik Lösch Radikaler Wandel Kein Topfen! Spar setzt auf Molkerei ohne Milch Hinter zahlreichen Artikeln in den Spar-Regalen steckt ein burgenländischer Traditionsbetrieb mit einer ziemlich ungewöhnlichen Geschichte. Von Team Wirtschaft 18.11.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Kuhmilchproduzenten zum Spezialisten für Hafer-, Soja- und andere Pflanzendrinks: Im burgenländischen Oberwart hat ein Unternehmen einen bemerkenswerten Wandel vollzogen. Mona Naturprodukte war 2009 die erste Molkerei Europas, die vollständig auf pflanzliche Alternativen umstellte. Heute produziert der Betrieb mehr als 20 verschiedene Getränke und pflanzliche Kochcremen für Spar.

Die Geschichte reicht exakt 100 Jahre zurück. 1926 wurde das Unternehmen als Molkereigenossenschaft Oberwarter Bauern gegründet. Ende der 1990er-Jahre erkannte man den wachsenden Trend zu pflanzlicher Ernährung und begann, neben herkömmlichen Milchprodukten erste Alternativen herzustellen. Elf Jahre später war die Umstellung abgeschlossen.

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Spar setzt seit über 15 Jahren auf Zusammenarbeit

Spar erkannte früh das Potenzial der neuen Produktkategorie und entwickelt mittlerweile seit mehr als 15 Jahren gemeinsam mit Mona pflanzliche Lebensmittel.

"Spar gehörte zu den ersten Handelspartnern, die das Potenzial pflanzlicher Alternativen erkannt haben", erklärt Mona-Geschäftsführer Wolfgang Goldenitsch. Entscheidend seien neben gleichbleibender Qualität der Mut und die Bereitschaft, gemeinsam neue Produkte zu entwickeln.

Das Ergebnis findet sich heute in zahlreichen Supermarktregalen. Aus Oberwart kommen unter anderem der Spar Soja Drink Barista für Kaffeespezialitäten, der Spar Natur*pur Bio-Pistazien-Drink sowie vegane Bio-Kochcremen auf Kokos- und Haferbasis. Ebenso werden der ungesüßte Bio-Reis-Kokos-Drink und der günstige S-Budget Haferdrink im Südburgenland hergestellt.

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40 Millionen Liter Produktionskapazität

Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, investierte Mona bereits 2014 rund 1,35 Millionen Euro in neue Produktionsanlagen. Dadurch verdoppelte sich die jährliche Kapazität auf 40 Millionen Liter.

Bei der Herstellung setzt der Betrieb auf heimische Rohstoffe. Die verwendeten Sojabohnen stammen ausschließlich aus Österreich, ein großer Teil davon von Bauern aus der Umgebung. Für die Bio-Produkte werden Rohstoffe aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft verwendet.

Mittlerweile beschäftigt der Betrieb in Oberwart mehr als 100 Mitarbeiter. Die Partnerschaft mit Spar sichert dem Unternehmen einen österreichweiten Absatzmarkt und macht die ehemalige Molkerei zu einem wichtigen Arbeitgeber im Südburgenland.