Das Jahr 2027 hat für Arbeitnehmer in Österreich gleich mehrere äußerst günstige Kalender-Konstellationen parat. Laut einer Auswertung des Reiseportals Urlaubsguru lassen sich aus den gesetzlich zustehenden 25 Urlaubstagen (bei einer Fünf-Tage-Woche) mit der richtigen Strategie bis zu 57 freie Tage.
Während der Staatsfeiertag am 1. Mai (Samstag), Mariä Himmelfahrt (15. August, Sonntag) sowie die Weihnachtsfeiertage (25. und 26. Dezember) 2027 unglücklich auf Wochenenden fallen, bieten vor allem der Jänner, der Mai und der Herbst enorme Hebel.
Wer seinen gesamten Jahresurlaub von 25 Tagen exakt auf die besten Fenstertage verteilt, kommt dank Wochenenden und gesetzlicher Feiertage auf exakt 57 freie Tage – aufgeteilt auf mehrere längere Auszeiten über das ganze Jahr.
Wer lieber einen durchgehenden Frühsommer-Urlaub plant, kann im Mai auch alle drei Feiertage (Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam) miteinander verbinden: Dann reichen 17 Urlaubstage für 30 freie Tage am Stück – und zwar vom 1. bis zum 30. Mai.
Eine weitere starke Option bietet Mariä Empfängnis am 8. Dezember (Mittwoch): Mit 4 Urlaubstagen (6. und 7. sowie 9. und 10. Dezember) sind vom 4. bis 12. Dezember 9 freie Tage möglich – oder mit 2 Urlaubstagen zumindest ein 5-tägiges langes Wochenende. Für Angestellte im Einzelhandel gilt dabei wie jedes Jahr eine Ausnahme: Geschäfte dürfen am 8. Dezember zwischen 10 und 18 Uhr aufsperren, das Arbeiten ist für Mitarbeiter aber freiwillig.
Je nach Region ergeben auch Landesfeiertage kurze Auszeiten ohne oder mit nur einem Urlaubstag – zumindest für Schulen, Ämter und Behörden. Dazu zählen St. Josef (Freitag, 19. März, in Kärnten, Steiermark, Tirol, Vorarlberg), St. Florian (Dienstag, 4. Mai, in Oberösterreich), St. Rupert (Freitag, 24. September, in Salzburg), St. Martin (Donnerstag, 11. November, im Burgenland) sowie St. Leopold (Montag, 15. November, Niederösterreich und Wien).