i Mit einfachen Tricks lassen sich 2027 mit 25 Urlaubstagen 57 freie Tage herausholen iStock Fenstertage-Check 2027 Mit diesem Trick verdoppelst du deinen Jahresurlaub Wer seine Urlaubstage 2027 clever rund um die Feiertage verteilt, kann aus fünf Wochen Anspruch bis zu 57 freie Tage herausholen – alle Details. Von Team Wirtschaft 18.11.2026, 14:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Jahr 2027 hat für Arbeitnehmer in Österreich gleich mehrere äußerst günstige Kalender-Konstellationen parat. Laut einer Auswertung des Reiseportals Urlaubsguru lassen sich aus den gesetzlich zustehenden 25 Urlaubstagen (bei einer Fünf-Tage-Woche) mit der richtigen Strategie bis zu 57 freie Tage.

Während der Staatsfeiertag am 1. Mai (Samstag), Mariä Himmelfahrt (15. August, Sonntag) sowie die Weihnachtsfeiertage (25. und 26. Dezember) 2027 unglücklich auf Wochenenden fallen, bieten vor allem der Jänner, der Mai und der Herbst enorme Hebel.

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So geht die 57-Tage-Rechnung auf

Wer seinen gesamten Jahresurlaub von 25 Tagen exakt auf die besten Fenstertage verteilt, kommt dank Wochenenden und gesetzlicher Feiertage auf exakt 57 freie Tage – aufgeteilt auf mehrere längere Auszeiten über das ganze Jahr.

Die ganze Liste 2027: Neujahr & Heilige Drei Könige (1.–10. Jänner): Neujahr ist ein Freitag, Dreikönig ein Mittwoch – mit 4 Urlaubstagen (4., 5., 7. und 8. Jänner) sind 10 freie Tage am Stück drin.

(1.–10. Jänner): Neujahr ist ein Freitag, Dreikönig ein Mittwoch – mit (4., 5., 7. und 8. Jänner) sind drin. Ostern (27. März–4. April): Nach dem Ostermontag (29. März) reichen 4 Urlaubstage (30. März bis 2. April) für 9 freie Tage .

(27. März–4. April): Nach dem Ostermontag (29. März) reichen (30. März bis 2. April) für . Christi Himmelfahrt (1.–9. Mai): Der Feiertag fällt auf Donnerstag, den 6. Mai – mit dem Freitag als Fenstertag sowie Montag bis Mittwoch davor ergeben 4 Urlaubstage insgesamt 9 freie Tage .

(1.–9. Mai): Der Feiertag fällt auf Donnerstag, den 6. Mai – mit dem Freitag als Fenstertag sowie Montag bis Mittwoch davor ergeben . Pfingsten & Fronleichnam (15.–30. Mai): Der Top-Termin 2027 zwischen Pfingstmontag (17. Mai) und Fronleichnam (Donnerstag, 27. Mai) – 8 Urlaubstage bringen satte 16 freie Tage .

(15.–30. Mai): Der Top-Termin 2027 zwischen Pfingstmontag (17. Mai) und Fronleichnam (Donnerstag, 27. Mai) – bringen satte . Nationalfeiertag & Allerheiligen (23. Okt.–1. Nov.): Der 26. Oktober ist ein Dienstag, der 1. November ein Montag – 4 Urlaubstage (25. sowie 27. bis 29. Oktober) sichern 10 freie Tage .

(23. Okt.–1. Nov.): Der 26. Oktober ist ein Dienstag, der 1. November ein Montag – (25. sowie 27. bis 29. Oktober) sichern . Resturlaub für ein langes Wochenende: Nach 24 verplanten Tagen stehen bereits 54 freie Tage – der letzte verbleibende 1 Urlaubstag (an einem Freitag oder Montag) macht 57 freie Tage voll.

Mai ist 2027 der absolute Hit

Wer lieber einen durchgehenden Frühsommer-Urlaub plant, kann im Mai auch alle drei Feiertage (Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam) miteinander verbinden: Dann reichen 17 Urlaubstage für 30 freie Tage am Stück – und zwar vom 1. bis zum 30. Mai.

Eine weitere starke Option bietet Mariä Empfängnis am 8. Dezember (Mittwoch): Mit 4 Urlaubstagen (6. und 7. sowie 9. und 10. Dezember) sind vom 4. bis 12. Dezember 9 freie Tage möglich – oder mit 2 Urlaubstagen zumindest ein 5-tägiges langes Wochenende. Für Angestellte im Einzelhandel gilt dabei wie jedes Jahr eine Ausnahme: Geschäfte dürfen am 8. Dezember zwischen 10 und 18 Uhr aufsperren, das Arbeiten ist für Mitarbeiter aber freiwillig.

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Zusätzliche Chancen in den Bundesländern

Je nach Region ergeben auch Landesfeiertage kurze Auszeiten ohne oder mit nur einem Urlaubstag – zumindest für Schulen, Ämter und Behörden. Dazu zählen St. Josef (Freitag, 19. März, in Kärnten, Steiermark, Tirol, Vorarlberg), St. Florian (Dienstag, 4. Mai, in Oberösterreich), St. Rupert (Freitag, 24. September, in Salzburg), St. Martin (Donnerstag, 11. November, im Burgenland) sowie St. Leopold (Montag, 15. November, Niederösterreich und Wien).