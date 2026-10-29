i Die private Westbahn baut mit Fahrplanwechsel am 13. Dezember ihr Angebot im Süden aus. Westbahn Für Pendler und Urlauber Private Westbahn baut ihr Angebot überraschend aus Die Westbahn baut ihr Angebot deutlicher als bisher geplant aus. Was mit Fahrplanwechsel ab 13. Dezember gilt – und wohin es häufiger geht. Von Team Wirtschaft 29.10.2026, 13:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für Bahnreisende in Oberkärnten: Ursprünglich hatte die Westbahn nur eine tägliche Direktverbindung zwischen Spittal an der Drau und Wien angekündigt. Nun legt das Unternehmen nach und bietet gleich drei Verbindungen pro Richtung an. Die Züge fahren ganzjährig und ohne Umsteigen.

Damit können Reisende künftig morgens, mittags und am späten Nachmittag von Spittal nach Wien fahren. Für die rund vierstündige Fahrt sind Tickets laut Westbahn bereits ab 18,99 Euro erhältlich.

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Das sind die neuen Abfahrtszeiten

Ab dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 starten die Westbahn-Züge in Spittal täglich um 7.40 Uhr, 11.40 Uhr und 17.40 Uhr. Am Wiener Hauptbahnhof kommen sie um 11.45 Uhr, 15.45 Uhr beziehungsweise 21.45 Uhr an.

In die Gegenrichtung geht es ab Wien um 7.15 Uhr, 13.15 Uhr und 16.15 Uhr. Die Ankunft in Spittal erfolgt um 11.20 Uhr, 17.27 Uhr und 20.20 Uhr.

"Mit drei Verbindungen pro Richtung kann man seine Reise viel flexibler planen", freut sich Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch.

Auch Pendler profitieren

Zusätzliche Züge gibt es auch zwischen Spittal an der Drau und Villach. In der Früh fährt ein Zug um 6.56 Uhr in Villach ab und erreicht Spittal um 7.20 Uhr. Am Abend geht es um 20.40 Uhr von Spittal zurück nach Villach, mit Ankunft um 21.05 Uhr.

"Wir haben eine Direktverbindung nach Wien angekündigt und können jetzt gleich drei anbieten. Das ist ein echter Sprung für Oberkärnten", sagt Westbahn-Geschäftsführer Marco Ramsbacher.

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Neue Verbindung für die Millstätter-See-Region

Von der Ausweitung sollen neben Pendlern auch Urlaubsgäste und die regionale Wirtschaft profitieren. Durch die neuen Direktzüge ist künftig auch die Region rund um den Millstätter See besser mit Wien verbunden.

Die private Westbahn fährt seit 1. März 2026 auch auf der Südstrecke zwischen Wien, Graz, Klagenfurt und Villach. Für Fahrten innerhalb Kärntens gelten weiterhin die gültigen Verbundtickets der Kärntner Linien.