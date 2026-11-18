i Nach der Spionageaffäre um Ex-Chef Jensen Huang zieht Nvidia Konsequenzen. Reuters Verkauf von KI-Chips gestoppt Nach Spionage-Eklat: Nvidia zieht sich aus China zurück Nach der Spionageaffäre um Ex-Chef Jensen Huang zieht Nvidia Konsequenzen. Der US-Chipriese stoppt den Verkauf seiner KI-Prozessoren nach China. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 12:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Nvidia ist das Geschäft mit China vorerst Geschichte. Der US-Chipriese will keine KI-Prozessoren mehr in die Volksrepublik verkaufen. Hintergrund ist die Spionageaffäre rund um den entlassenen Konzernchef Jensen Huang.

Allein in den vergangenen drei Monaten nahm Nvidia auf dem chinesischen Markt 2,4 Milliarden Dollar ein. Für das laufende Quartal plant das Unternehmen nun ohne weitere Erlöse aus dem Verkauf von KI-Chips nach China. Das gab Interimschefin Colette Kress am Dienstag bei der Vorstellung der Quartalszahlen bekannt.

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Ex-Chef im Visier

Bisher konnte Nvidia dank einer Sondergenehmigung ältere KI-Chips an bestimmte Kunden in China liefern. Huang hatte sich bei der US-Regierung für diese Ausnahme eingesetzt.

Doch inzwischen sorgt sein Privatleben für eine Spionageaffäre. Der ehemalige Konzernchef soll eine außereheliche Beziehung mit einer Geschäftsfrau gehabt haben, die unter Spionageverdacht steht. Sie soll die Verbindung genutzt haben, um Chips illegal nach China zu bringen.

Der Fall befeuert in den USA die Debatte über schärfere Exportregeln. Mit den bestehenden Beschränkungen will Washington verhindern, dass China durch amerikanische Hochtechnologie militärisch und technologisch weiter aufholt.