Für Nvidia ist das Geschäft mit China vorerst Geschichte. Der US-Chipriese will keine KI-Prozessoren mehr in die Volksrepublik verkaufen. Hintergrund ist die Spionageaffäre rund um den entlassenen Konzernchef Jensen Huang.
Allein in den vergangenen drei Monaten nahm Nvidia auf dem chinesischen Markt 2,4 Milliarden Dollar ein. Für das laufende Quartal plant das Unternehmen nun ohne weitere Erlöse aus dem Verkauf von KI-Chips nach China. Das gab Interimschefin Colette Kress am Dienstag bei der Vorstellung der Quartalszahlen bekannt.
Bisher konnte Nvidia dank einer Sondergenehmigung ältere KI-Chips an bestimmte Kunden in China liefern. Huang hatte sich bei der US-Regierung für diese Ausnahme eingesetzt.
Doch inzwischen sorgt sein Privatleben für eine Spionageaffäre. Der ehemalige Konzernchef soll eine außereheliche Beziehung mit einer Geschäftsfrau gehabt haben, die unter Spionageverdacht steht. Sie soll die Verbindung genutzt haben, um Chips illegal nach China zu bringen.
Der Fall befeuert in den USA die Debatte über schärfere Exportregeln. Mit den bestehenden Beschränkungen will Washington verhindern, dass China durch amerikanische Hochtechnologie militärisch und technologisch weiter aufholt.