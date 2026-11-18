i Bei der AUVA wird es finanziell eng. Denise Auer Finanzloch wird immer größer 500 Millionen Euro Minus! AUVA schlägt Alarm Der AUVA droht ein Finanzdebakel: Bis 2030 könnten sich die Verluste auf 500 Millionen Euro summieren. Jetzt schlägt die Versicherung Alarm. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 14:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Wie das Nachrichtenmagazin "profil" berichtet, drohen der fast ausschließlich durch Dienstgeberbeiträge finanzierten Versicherung bis 2030 Verluste in Höhe von insgesamt einer halben Milliarde Euro. Um die Finanzlöcher zu stopfen, könnte sogar der Verkauf von Finanzvermögen notwendig werden.

Verluste steigen auf über 100 Millionen Euro

Laut einer Gebarungsvorschau vom Mai rechnet die AUVA zwischen 2025 und 2030 zwar mit zusätzlichen Einnahmen von mehr als 240 Millionen Euro. Doch die Ausgaben dürften ohne Gegenmaßnahmen noch deutlich stärker steigen.

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Besonders brisant: Bereits 2029 soll der jährliche Verlust erstmals die 100-Millionen-Euro-Marke überschreiten. Konkret wird mit einem Minus von 119 Millionen Euro gerechnet. Für 2030 werden weitere 105 Millionen Euro Verlust prognostiziert.

AUVA geht langsam das Geld aus

Schon jetzt ist die finanzielle Lage angespannt. Im Jahr 2024 verzeichnete die AUVA ein negatives Betriebsergebnis von 80 Millionen Euro. Die Verluste mussten in den vergangenen Jahren durch Rücklagen ausgeglichen werden.

Doch auch diese Reserven schwinden. Während die Bankeinlagen im Jahr 2020 noch 193 Millionen Euro betrugen, waren es zuletzt nur noch 51 Millionen Euro im Jahr 2025. Davon waren laut den zuvor veröffentlichten Zahlen 30 Millionen Euro längerfristig gebunden.

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AUVA schlägt Alarm: "Grenze erreicht"

Die AUVA bestätigt den dringenden Handlungsbedarf. Als Gründe nennt sie steigende Kosten, zusätzliche Aufgaben und notwendige Investitionen. Gleichzeitig seien die Dienstgeberbeiträge zur Unfallversicherung seit 2014 mehrfach gesenkt worden.

Allein zwischen 2019 und 2026 würden der AUVA dadurch Einnahmen in Höhe von knapp 1,5 Milliarden Euro entgehen.

"Damit ist eine Grenze erreicht: Zusätzliche Aufgaben, steigende Kosten und notwendige Investitionen können nicht dauerhaft mit einer reduzierten Einnahmenbasis finanziert werden", warnt die AUVA. Die Unfallversicherung fordert deshalb eine nachhaltige Finanzierung und lädt Bund, Länder, Sozialpartner und Gesetzgeber zu Gesprächen ein.