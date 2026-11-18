i Österreichs Eisenbahner haben einen neuen KV-Abschluss ÖBB/David Payr Weniger arbeiten, mehr Geld! 55.000 Eisenbahner – jetzt ist der neue KV auf Schiene Einigung beim Eisenbahner-KV! Für rund 55.000 Beschäftigte gibt es neue Gehaltsregeln und kürzere Arbeitszeit. Auch 250 Euro Bonus sind vorgesehen. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 18:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufatmen bei den heimischen Eisenbahnern! Nach fünf Verhandlungsrunden haben sich die Gewerkschaft vida und die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am Mittwoch auf einen neuen Kollektivvertrag geeinigt. Die Vereinbarung betrifft rund 55.000 Beschäftigte in insgesamt 98 Bahnunternehmen. Neben Gehaltsanpassungen bringt der Abschluss eine wichtige Änderung: Ab September 2027 gilt überall die 38,5-Stunden-Woche.

Damit wird die Arbeitszeit in der gesamten Branche angeglichen. Während Beschäftigte bei den ÖBB bereits bisher 38,5 Stunden pro Woche arbeiten, gilt in anderen Eisenbahnunternehmen noch eine 40-Stunden-Woche. Besonders für diese Mitarbeiter bedeutet der Abschluss eine spürbare Verbesserung.

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250 Euro extra für Beschäftigte

Die neue Vereinbarung läuft über zwei Jahre und tritt am 1. Dezember 2026 in Kraft. Die Gehaltsanpassungen orientieren sich laut den Sozialpartnern an der rollierenden Inflation von rund 3,3 Prozent. Eine einheitliche Erhöhungsrate lässt sich aufgrund der unterschiedlichen Vereinbarungen allerdings nicht nennen.

Im ersten Jahr fällt das Plus etwas geringer aus, im zweiten Jahr soll es dafür umfangreicher werden. Die Erhöhung für 2028 wird auf Basis der Inflation zwischen Oktober 2026 und September 2027 berechnet.

Zusätzlich steigen die Nebenbezüge bereits ab 1. Dezember 2026 um 3,1 Prozent. Beschäftigte in Unternehmen mit bisheriger 40-Stunden-Woche erhalten im Dezember außerdem eine Einmalzahlung von 250 Euro.

Auch beim Nachtdienst gibt es eine Verbesserung: Der Zeitraum, für den Nachtzulagen zustehen, wird in allen Eisenbahnunternehmen von bisher 5 Uhr auf 6 Uhr morgens verlängert.

"Gleiche Arbeitszeit, gleiche Spielregeln"

Für die Gewerkschaft ist besonders die Angleichung der Wochenarbeitszeit ein Erfolg. "Künftig soll es keinen Unterschied mehr machen, bei welchem Eisenbahnunternehmen jemand beschäftigt ist", erklärt vida-Verhandlungsleiter Gerhard Tauchner.

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Damit werde mehr Fairness innerhalb der Bahnbranche geschaffen. Die Gewerkschaft hatte bereits seit Jahren eine einheitliche 38,5-Stunden-Woche gefordert.

Arbeitgeber wollten längere Vorlaufzeit

Auch die Arbeitgeberseite zeigt sich mit dem Kompromiss zufrieden. Verhandlungsführer Thomas Scheiber betont, dass die Arbeitszeitverkürzung für die Unternehmen wirtschaftlich und organisatorisch bewältigbar sein müsse.

Deshalb tritt die neue Arbeitszeitregelung erst am 1. September 2027 in Kraft. Die Betriebe erhalten damit mehrere Monate Zeit, um ihre Dienstpläne und Abläufe anzupassen.

Nach fünf Verhandlungsrunden ist der Abschluss nun unter Dach und Fach. Für rund 8.000 Beschäftigte, die bisher noch 40 Stunden arbeiten, bringt er ab Herbst 2027 eine um eineinhalb Stunden kürzere Wochenarbeitszeit.