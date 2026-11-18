i Die Systemnutzungsentgelte-Grundsatzverordnung (SNE-G-V) bringt deutliche Veränderungen. IMAGO/Bihlmayerfotografie E-Control nennt vier Termine An diesem Tag schlägt Netzentgelt-Hammer bei Dir ein Die Stromrechnung wird umgestellt! Kärnten startet bereits im Juli 2027, Salzburg folgt im Oktober. Für den Rest Österreichs gilt ein späterer Termin. Von Newsdesk Heute 18.11.2026, 20:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Österreichs Stromkunden kommt eine wichtige Änderung zu! Die E-Control hat jetzt bekannt gegeben, wann die einzelnen Netzbereiche auf die neue Berechnung der Stromnetzentgelte umstellen wollen. Den Anfang macht Kärnten bereits im Juli 2027, Salzburg folgt drei Monate später. Der Großteil Österreichs hat dagegen noch bis Anfang 2028 Zeit.

Die neue Systematik verändert, wie Haushalte künftig für die Nutzung des Stromnetzes bezahlen. Entscheidend ist dann nicht mehr nur, wie viel Strom verbraucht wird, sondern auch, welche Leistung gleichzeitig benötigt wird.

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Diese Termine stehen jetzt fest

Laut den aktuellen Erklärungen zum Begutachtungsentwurf der sperrig betitelten Systemnutzungsentgelte-Grundsatzverordnung (SNE-G-V) erfolgt die Umstellung in mehreren Schritten.

"Die österreichischen Verteilnetzbetreiber haben nun rückgemeldet, ab wann sie auf die neue Strom-Netzentgelt-Systematik umstellen wollen. Kärnten geht Mitte nächsten Jahres voran, dann folgt Salzburg. Alle übrigen stellen erst mit dem Jahreswechsel 2028 um", informiert die E-Control am Mittwoch.

1. Juli 2027: Netzbereich Kärnten , ausgenommen Klagenfurt

, ausgenommen Klagenfurt 1. Oktober 2027: Netzbereich Salzburg

1. Jänner 2028: Alle übrigen Netzbereiche in Österreich , ausgenommen Kleinwalsertal

, ausgenommen Kleinwalsertal 1. Juli 2028: Kleinwalsertal

Damit stehen die geplanten Einführungstermine erstmals konkret fest.

Das ändert sich auf der Stromrechnung

Bisher setzen sich die Netzkosten für gewöhnliche Haushalte im Wesentlichen aus einem fixen Grundentgelt und einem verbrauchsabhängigen Arbeitspreis zusammen.

Mit der neuen Regelung entfällt das bisherige Grundentgelt. Gleichzeitig sinkt der Anteil, der für jede verbrauchte Kilowattstunde verrechnet wird. Neu hinzu kommt ein monatlicher Leistungspreis, der sich an der beanspruchten elektrischen Leistung orientiert.

Das bedeutet: Wer besonders viele leistungsstarke Geräte gleichzeitig verwendet, kann künftig stärker zur Kasse gebeten werden. Dazu zählen beispielsweise Haushalte mit Elektroauto, Wärmepumpe oder Sauna.

Wer den Stromverbrauch besser über den Tag verteilt und hohe Leistungsspitzen vermeidet, könnte dagegen profitieren.

Kaum Auswirkungen auf Haushalte?

Die E-Control betont, dass sich die Umstellung für durchschnittliche Haushalte ohne besonders leistungsstarke Anwendungen kaum auf die Stromrechnung auswirken dürfte.

Nach den vorläufigen Berechnungen könnten die Netzentgelte österreichweit sogar sinken. Mit Einführung der neuen Systematik wird für durchschnittliche Haushalte eine Entlastung von rund 24 Euro (5,7 Prozent) jährlich erwartet. Die tatsächliche Entwicklung hängt allerdings vom jeweiligen Netzbereich und Verbrauchsverhalten ab.

Begutachtung läuft noch bis Freitag

Noch sind die neuen Tarife nicht endgültig beschlossen. Die Begutachtung der entsprechenden Systemnutzungsentgelte läuft bis zum 20. November 2026.

Unabhängig davon sollen die regulären Netztarife bereits mit 1. Jänner 2027 angepasst werden. Die neue Berechnung mit dem zusätzlichen Leistungspreis folgt dagegen erst zu den jeweiligen regionalen Umstellungsterminen.

Für die meisten österreichischen Haushalte bleibt somit noch mehr als ein Jahr Zeit, sich auf die große Umstellung ihrer Stromrechnung vorzubereiten.