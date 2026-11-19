i Große Pläne für die Zukunft: Westbahn-Chefs Thomas Posch (l.) und Marco Ramsbacher Denise Auer / Westbahn / Heute.at Talk zum 15-Jahr-Jubiläum Mehr Züge, neue Ziele: So greift die Westbahn jetzt an Zum 15. Geburtstag gibt die Westbahn Vollgas: Im "Heute"-Talk plaudern die Chefs über neue Ziele, den deutschen Europa-Park – und ein Rekordjahr. Von Team Wirtschaft 19.11.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am heurigen 11. Dezember wird gefeiert: Vor genau 15 Jahren schickte die Westbahn ihre ersten Züge auf die Schiene – damals noch ein unbeschriebenes Blatt, heute eine fixe Größe auf Österreichs Gleisen. Anlässlich des runden Jubiläums legten die beiden Geschäftsführer Thomas Posch und Marco Ramsbacher im "Heute"-Talk ihre Pläne auf den Tisch.

Und die haben es in sich: Die Privatbahn will nicht nur den Takt massiv verdichten, sondern bald auch ganz neue Ziele im In- und Ausland ansteuern.

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Schon im Dezember geht es los

Wer auf der Südstrecke unterwegs ist, merkt den Ausbau als Erster. Ab dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fährt die Westbahn gleich dreimal täglich über Villach hinaus bis nach Spittal an der Drau. Ursprünglich war nur eine tägliche Verbindung geplant, doch das große Echo und der enorme Zuspruch nach der Ankündigung führten zu einer kurzfristigen Planänderung. "Wir reagieren möglichst unmittelbar auf solche Feedbacks", erklärt Posch den Blitz-Ausbau.

Auch auf der Paradestrecke zwischen Wien und Salzburg zieht das Tempo wieder an. Derzeit gilt der 30-Minuten-Takt nur bis Wels, weil wegen einer Baustelle zwischen Passau und Regensburg Güterzüge umgeleitet werden und die Schienen zwischen Wels und Salzburg verstopfen. Ab Fahrplanwechsel wird das Angebot nun schrittweise verdichtet – im Laufe des Frühjahrs soll dann wieder ein durchgehender Halbstundentakt bis nach Salzburg rollen.

Sommer 2027: Mehr Züge in den Westen

Den nächsten fixen Termin haben sich die Chefs bereits rot im Kalender angestrichen: den 10. Juli 2027. Wenn an diesem Tag eine weitere Großbaustelle – jene am Deutschen Eck zwischen Salzburg und Rosenheim – planmäßig endet, legt die Westbahn in Richtung Westen nach.

Ein sechster täglicher Zug fährt dann nach Innsbruck und wird direkt bis nach Bregenz verlängert. Für Vorarlberg bedeutet das drei statt zwei Verbindungen pro Tag und damit ein Angebotsplus von 50 Prozent.

Europa-Park, Semmering-Tunnel und Budapest

Doch damit ist das Ende der Fahnenstange längst nicht erreicht. Intern gibt es bereits einen klaren Fahrplan für die kommenden Jahre – auch wenn sich Thomas Posch und Marco Ramsbacher bei den Jahreszahlen noch nicht festnageln lassen wollen.

Den Anfang macht die große Deutschland-Offensive: München (und auch Innsbruck) sollen künftig im Zwei-Stunden-Takt bedient werden, nach Stuttgart will man statt zweimal gleich fünfmal täglich fahren. Und hinter Stuttgart fächert sich das Netz weiter auf: Einerseits peilt die Westbahn Frankfurt an – inklusive Zwischenhalten in Heidelberg und Mannheim –, andererseits soll es über Karlsruhe Richtung Freiburg gehen bzw. theoretisch auch bis Basel.

Besonders für Familien spannend: Damit gäbe es eine umsteigefreie Direktverbindung aus Österreich bis vor die Tore des Europa-Parks, des größten Freizeitparks Europas.

Stundentakt auf der Südbahn, Budapest im Visier

Nach dem Deutschland-Ausbau soll der nächste große Schritt in Österreich folgen. Sobald der Semmering-Basistunnel voraussichtlich im Dezember 2029 eröffnet, will die private Westbahn auf der Südstrecke im Stundentakt fahren.

Danach richtet sich der Blick Richtung Osten: Konkret steht hier Budapest auf dem Wunschzettel. Und Italien? Da halten sich die Chefs bedeckt – wobei die drei neuen einstöckigen "Smile"-Züge auf der Südstrecke bereits eine Zulassung für Italien besitzen. Ein Abstecher über die Grenze wäre also grundsätzlich möglich.

Rekordjahr 2026: Zehn-Millionen-Marke fällt

Dass sich die Westbahn solche Pläne leisten kann, liegt an den Zahlen. Seit dem Start im Dezember 2011 hat sich beim Unternehmen fast alles verdreifacht: Die Flotte wuchs von sieben auf 22 Züge, die Belegschaft von rund 180 auf 540 Köpfe. Statt 3,9 Millionen Zugkilometern im ersten Jahr, spulen die Garnituren mittlerweile 10,2 Millionen ab.

Auch bei einem Fahrgast knallt bald der Korken: Schon in den nächsten Tagen begrüßt die Westbahn ihren heuer 10-millionsten Passagier. Bis Jahresende sollen es rund 11 Millionen werden – nach 9,5 Millionen im Vorjahr und 3,5 Millionen im Startjahr.

Zum ersten Mal in der Firmengeschichte fällt damit die Zehn-Millionen-Marke. Und weil neue Strecken auch neue Züge benötigen, sollen bis Ende des Jahrzehnts rund 30 Garnituren rollen – mit Ungarn im Programm könnten es sogar mehr werden.

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"Unsere Crew kann man nicht kaufen"

Warum sich die Westbahn über einen regen Fahrgäste-Zulauf freuen kann, erklären sich die Chefs mit ihrem Fokus auf Service. "Die Westbahn ist die Kundenbahn", betont Ramsbacher. Während anderswo für die Sitzplatzreservierung extra kassiert wird, ist sie hier im Ticketpreis inkludiert, dazu kommen kostenloses WLAN und ein digitaler Reisebegleiter am Handy.

Sparen will man ausgerechnet beim Personal auf keinen Fall. "Einen schönen Zug, einen guten Zug kann man kaufen. Unsere Crew kann man nicht kaufen", stellt Posch klar. Ein Fahrgast habe es kürzlich in einer Nachricht auf den Punkt gebracht: In der Westbahn gehe es offener und sympathischer zu als in der oft rücksichtslosen Welt draußen.

Kampfansage beim Ticketing

Auch an Politik und Mitbewerber haben die beiden Geschäftsführer zwei Botschaften. Erstens wünschen sie sich eine anbieterübergreifende Buchungsplattform für Einzeltickets – quasi eine Art Klimaticket für Gelegenheitsfahrer, mit dem man ohne Umwege über verschiedene Plattformen quer durch Österreich buchen kann. Österreich könne hier über die staatliche One Mobility europaweit Vorreiter werden, so Ramsbacher und Posch.

Hintergrund ist ein Plan der EU, europaweite Reisebuchungen und Bahnreisen unter dem Motto "ein Ticket, ein Vorgang, eine Ticketplattform" zu vereinfachen, samt mehr Konsumentenschutz.

Westbahn will auch im Nahverkehr mitmischen

Zweitens will die Westbahn künftig auch bei öffentlich vergebenen Verkehrsdiensteverträgen im Nahverkehr mitmischen. Besonders im Visier: jene Strecken im Raum Wien, deren Verträge Ende 2029 auslaufen – etwa Richtung St. Pölten und Amstetten.

"Wir bewerben uns, wir stehen bereit", richtet Ramsbacher den Verantwortlichen aus. Nur bei der Vergabe müsse man sich bald bewegen, denn neue Züge haben bis zu drei Jahre Lieferzeit.