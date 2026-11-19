i Der ORF muss massiv Personal abbauen imago images/SEPA.Media Jahrelang Geld fürs Nichtstun 380 müssen gehen – ORF bietet ihnen Golden Handshakes Der ORF muss Hunderte Stellen abbauen. Doch das Angebot an ältere Mitarbeiter dürfte kaum ziehen – dabei winken bis zu 3 Jahre lang 55 Prozent Gehalt. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 21:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Spardruck am Küniglberg wird immer größer! Bis 2029 muss der ORF Hunderte Vollzeitstellen abbauen. Um teure Kündigungen zu vermeiden, sollen vor allem ältere Mitarbeiter mit einem finanziellen Angebot zum freiwilligen Abschied bewegt werden. Doch ausgerechnet dieser Plan dürfte bisher kaum aufgehen.

Wie die "Krone" berichtet, sollen seit dem Start des neuen sogenannten Handshake-Programms im August nur wenige Beschäftigte das Angebot angenommen haben. Dabei winkt den Angestellten eine finanzielle Absicherung über mehrere Jahre – ohne dass sie weiter für den ORF arbeiten müssen.

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55 Prozent Gehalt – ohne zu arbeiten

Das Angebot richtet sich an angestellte Frauen des Jahrgangs 1968 und älter sowie Männer ab Jahrgang 1967 und älter. Wer freiwillig ausscheidet, erhält bis zum frühestmöglichen Pensionsantritt ein Vorruhestandsgeld in Höhe von 55 Prozent der abfertigungsfähigen Bezüge der vergangenen zwölf Monate.

Diese Zahlung ist auf maximal drei Jahre begrenzt. Zusätzlich gibt es abhängig vom Alter eine freiwillige Abfertigung von ein bis zwei Monatsbezügen.

Was das konkret bedeutet, zeigt eine Beispielrechnung: Wer zuletzt 100.000 Euro jährlich verdient hat, könnte bei durchgehender Bezugsdauer von drei Jahren insgesamt 165.000 Euro Vorruhestandsgeld erhalten. Das wären 55.000 Euro pro Jahr, ohne weiterhin beim ORF arbeiten zu müssen.

Besonders interessant: Laut dem beschriebenen Modell bleibt das Vorruhestandsgeld auch dann bestehen, wenn die Betroffenen anderswo einen neuen Job annehmen.

Warum nehmen so wenige das Angebot an?

Trotz dieser Konditionen dürfte die Resonanz überschaubar sein. Laut "Krone"-Informationen haben seit August bislang kaum Beschäftigte zugestimmt. Eine genaue Zahl der angenommenen Angebote liegt nicht vor.

Am Küniglberg wird laut Bericht auch über die Vorbereitung des Programms diskutiert. Demnach sei das Angebot nicht ausreichend mit dem Betriebsrat abgestimmt gewesen.

Ein weiterer möglicher Grund für die Zurückhaltung ist der bevorstehende Führungswechsel. Derzeit leitet Ingrid Thurnher den ORF, mit 1. Jänner 2027 übernimmt Clemens Pig als neuer Generaldirektor.

Für manche langjährige Mitarbeiter könnte es daher naheliegen, zunächst abzuwarten, welche Personalpläne die neue Führung tatsächlich verfolgt.

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Bis zu 380 Vollzeitstellen sollen wegfallen

Während die freiwilligen Abgänge offenbar nur schleppend vorankommen, wird die finanzielle Situation immer schwieriger. Nach aktuellen Angaben sollen bis Ende 2029 rund 350 bis 380 Vollzeitäquivalente wegfallen. Für den gesamten ORF-Konzern werden in anderen Berichten rund 390 Stellen genannt.

Ein wesentlicher Grund ist der Wegfall von jährlich 93 Millionen Euro, die ursprünglich als Ausgleich für den entfallenen Vorsteuerabzug vorgesehen waren. Diese Mittel stehen dem öffentlich-rechtlichen Sender ab 2027 nicht mehr zur Verfügung.

Für das kommende Jahr wird bereits ein erhebliches Minus erwartet. Einschließlich seiner Tochtergesellschaften rechnet der ORF mit einem Verlust vor Steuern von rund 37 Millionen Euro.

Neuer ORF-Chef kündigt Kassensturz an

Der künftige Generaldirektor steht damit vor schwierigen Entscheidungen. Bei seiner Vorstellung im ORF-Publikumsrat am Donnerstag kündigte er für das erste Quartal 2027 einen umfassenden Kassensturz an.

Gleichzeitig will Pig die Verbindung zum Publikum stärken. Diese sei "die beste Lebensversicherung für den ORF", erklärte er.

Doch bevor der neue ORF-Chef seine Pläne umsetzen kann, bleibt eine entscheidende Frage offen: Wie lässt sich der notwendige Personalabbau erreichen, wenn selbst finanziell abgefederte Ausstiegsangebote nur wenige Mitarbeiter zum Gehen bewegen?