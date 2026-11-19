i Die Flughafen-Chefs Günther Ofner und Julian Jäger (r.): Allein im Oktober brachen die Passagierzahlen um 7,7 Prozent ein. APA-Images / Flughafen Wien / Heute.at Ärger über Ticketsteuer Flughafen Wien stürzt ab: Jetzt reicht es den Chefs Während der Flughafen Wien immer mehr Fluggäste verliert, feiert der Nachbar in Bratislava ein Rekordjahr. Jetzt schlagen die Airport-Bosse Alarm. Von Team Wirtschaft 19.11.2026, 17:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Wien-Schwechat schrillen die Alarmglocken: Während der internationale Flugverkehr weiter wächst, brechen am Flughafen Wien die Passagierzahlen immer stärker ein. Nun schlägt der Vorstand der Flughafen Wien AG Alarm – und richtet eine klare Forderung an die Politik: Die heimische Flugabgabe muss abgeschafft oder zumindest deutlich gesenkt werden, damit der Standort nicht noch weiter ins Hintertreffen gerät.

"Passagiere dürfen nicht an Wien vorbeifliegen"

"Damit dieses Wachstum – und damit die Fluggäste – nicht an Wien vorbeifliegen, muss der heimische Luftfahrtstandort konkurrenzfähiger werden. Daher braucht es dringend eine Abschaffung oder Reduktion der Flugabgabe", warnt Flughafen-Vorstand Julian Jäger.

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Sein Vorstandskollege Günther Ofner stößt ins selbe Horn: Um die Rolle des Flughafens als Wirtschafts- und Jobmotor und Drehkreuz für Österreichs Wirtschaft und Tourismus langfristig abzusichern, brauche es dringend konkurrenzfähige Rahmenbedingungen. Konkret fordert er, zusätzlich zur Senkung bzw. Abschaffung der Ticketsteuer, eine Beschleunigung bei behördlichen Genehmigungsverfahren.

Lage in Wien immer dramatischer

Wie dramatisch die Lage am Standort Wien bereits ist, zeigt ein Blick auf die aktuellen Verkehrszahlen am Standort Wien. Von Jänner bis Oktober 2026 sank das Passagieraufkommen um 4,8 Prozent auf 26,3 Millionen Fluggäste.

Besonders bitter verlief der Oktober: Allein da verlor Wien 7,7 Prozent und kam nur noch auf 2,83 Millionen Passagiere. Parallel dazu gingen auch die Starts und Landungen deutlich zurück – von Jänner bis Oktober um 5,3 Prozent auf 193.132 Flugbewegungen, im Oktober allein sogar um 7,6 Prozent auf 20.585. Für das Gesamtjahr rechnet der Flughafen mit rund 30,5 Millionen Fluggästen in Wien – ein spürbares Minus gegenüber dem Vorjahr.

Bratislava mit Rekordzahlen

Wie sehr die Billigflieger inzwischen einen Bogen um Wien machen, zeigt der direkte Vergleich mit dem nur rund 60 Kilometer entfernten Flughafen Bratislava. Dort knallen derzeit die Sektkorken: Der slowakische Nachbar-Airport feiert 2026 das beste Jahr seiner 75-jährigen Geschichte und bricht seit Jänner in jedem einzelnen Monat Rekorde.

Im Oktober verdoppelte Bratislava seine Passagierzahlen im Vergleich zum Vorjahr sogar um 100 Prozent auf fast 390.000 Fluggäste. In den ersten zehn Monaten des Jahres knackte der Flughafen erstmals überhaupt die Marke von vier Millionen Reisenden – ein Plus von 99 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Billig-Airlines ziehen sich aus Wien zurück

Der Airport selbst macht für den Einbruch in Wien neben dem anhaltenden Nahost-Konflikt vor allem die deutliche Reduktion des Billigflug-Angebots verantwortlich. Während Wien unter hohen Standortkosten leidet, wandern nämlich die Airlines ab.

Die Fluglinie Ryanair verlangt schon seit Jahren eine Abschaffung der "schädlichen" österreichischen Flugabgabe. Als Konsequenz haben die Iren ihre Flotte in Wien von einst 19 Flugzeugen schrittweise auf aktuell nur noch zwölf Jets zusammengestrichen.

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Noch drastischer fiel der Schritt bei Wizz Air aus: Der ungarische Billigflieger hat sich mit Mitte März 2026 – ebenfalls mit Verweis auf die hohen Standortkosten – komplett aus Wien zurückgezogen und gleichzeitig die Basis in Bratislava massiv ausgebaut, mit mehr als 30 neuen Strecken. Inzwischen ist Wizz Air in Bratislava bereits zur größten Fluglinie aufgestiegen.

Beteiligungen retten die Bilanz

Dass die Flughafen-Wien-Gruppe unterm Strich dennoch stabil dasteht, verdankt sie ihren Auslandsbeteiligungen: Während Wien schwächelt, legten die Töchter in Malta (+13,7 Prozent von Jänner bis Oktober) und im slowakischen Košice (+34,0 Prozent) kräftig zu. So stieg das Konzernergebnis in den ersten drei Quartalen um 2,9 Prozent auf 221,9 Millionen Euro.

Trotz der Flaute investiert der Flughafen heuer 330 Millionen Euro – unter anderem in den neuen Office Park 4 NEXT und die Terminal-Süderweiterung, die im April 2027 eröffnen soll.