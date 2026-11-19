i GLS und DPD wollen fusionieren. Die Marke DPD soll in Deutschland dann verschwinden. imago images/Rust Das ändert sich jetzt Paketdienst-Riese verschwindet! DPD vor dem Aus Paukenschlag in der Paketbranche! GLS und DPD wollen fusionieren. Die bekannte Marke DPD soll verschwinden. Noch müssen Behörden zustimmen. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 16:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Paukenschlag in der Paketbranche! Die beiden großen Zustelldienste GLS und DPD wollen ihre Geschäfte in Deutschland zusammenlegen. Damit könnte eine der bekanntesten Paketdienst-Marken vom deutschen Markt verschwinden. Das neue Unternehmen soll künftig unter dem Namen GLS auftreten und dem bisherigen Marktführer DHL kräftig Konkurrenz machen.

Wie die Unternehmen am Mittwoch (18. November) bekannt gaben, sollen die deutschen Paketgeschäfte in einem Gemeinschaftsunternehmen gebündelt werden. Die entsprechenden Pläne stehen bereits, allerdings fehlt noch die Zustimmung der zuständigen Behörden.

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Bekannter Name soll verschwinden

Besonders auffällig: Die Marke DPD soll in Deutschland künftig nicht mehr eigenständig auftreten. Stattdessen soll das gemeinsame Unternehmen den Namen GLS tragen.

An der neuen Gesellschaft soll der bisherige GLS-Eigentümer mit 80 Prozent beteiligt sein, während der DPD-Eigentümer 20 Prozent hält.

Hinter GLS steht die Unternehmensgruppe des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky, zu dessen Beteiligungen auch die britische Post Royal Mail gehört. DPD Deutschland wiederum ist Teil von Geopost, einem Tochterunternehmen der französischen Post La Poste.

Die beiden bisherigen Konkurrenten wollen ihre Kräfte damit bündeln, um auf dem hart umkämpften deutschen Paketmarkt stärker auftreten zu können.

700 Millionen Pakete pro Jahr

Die Dimensionen des geplanten Zusammenschlusses sind gewaltig. Das neue Unternehmen soll jährlich mehr als 700 Millionen Pakete zustellen und einen Umsatz von über vier Milliarden Euro erreichen.

In den kommenden Jahren sind zudem Investitionen von mehr als 500 Millionen Euro geplant. Das Geld soll unter anderem in moderne Zustellnetze, Digitalisierung und neue Technologien fließen.

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Bereits seit 2024 arbeiten GLS und DPD beim Ausbau gemeinsamer Abhol- und Paketstationen zusammen. Bis Ende 2030 soll das kombinierte Netz aus Paketshops und Paketstationen rund 25.000 Standorte umfassen.

Weniger Auswahl für Paketkunden

Für Verbraucher könnte der Zusammenschluss allerdings auch Nachteile bringen. Denn mit dem geplanten Verschwinden der Marke DPD würde in Deutschland ein eigenständiger Paketdienstleister wegfallen.

Die beiden Unternehmen versprechen sich davon hingegen ein effizienteres Netz und bessere Zustellmöglichkeiten. Ob sich dadurch auch Lieferzeiten oder Versandkosten verändern, ist bislang nicht bekannt.

Unangefochtener Marktführer bleibt vorerst DHL. Der Konzern stellte im vergangenen Jahr in Deutschland rund zwei Milliarden Pakete zu und erzielte damit einen Umsatz von 8,2 Milliarden Euro.

Weitere Konkurrenten sind unter anderem Hermes, UPS und FedEx. Auch Amazon betreibt einen eigenen Zustelldienst.

Was bedeutet das für Österreich?

Wichtig für österreichische Kunden: Die angekündigte Fusion betrifft zunächst ausschließlich das Paketgeschäft in Deutschland. Eine Zusammenlegung der österreichischen Gesellschaften wurde nicht angekündigt.

Auch in Deutschland ändert sich vorerst nichts am laufenden Betrieb. Bis zum Abschluss des Zusammenschlusses sollen GLS und DPD unabhängig voneinander weiterarbeiten. Bestehende Verträge und Zustellvereinbarungen bleiben unverändert.

Wann die neue Gesellschaft tatsächlich starten könnte, ist noch offen. Zunächst müssen die zuständigen Wettbewerbsbehörden grünes Licht geben.