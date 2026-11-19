i Bei bestimmten Sprite-Dosen entstand eine Fehler bei der Abfüllung. APA-Images / AFP / JAMES ARTHUR GEKIERE "Gesundheitliche Folgen" Abfüll-Panne bei Coca-Cola – diese Dosen sind betroffen Wegen eines Abfüllfehlers ruft Coca-Cola bestimmte Sprite-Dosen zurück. Statt der zuckerhaltigen Limo steckt Sprite Zero darin. Von Newsdesk Heute 19.11.2026, 21:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Rückruf bei Coca-Cola! Wer derzeit Sprite kauft, sollte genauer auf die Verpackung schauen, denn bestimmte Dosen der Limonade sind von einem Fehler betroffen, der auch "gesundheitliche Folgen" haben könnte, wie die Coca-Cola Europacific Partners Deutschland mitteilte.

Demnach kam es beim Abfüllen der 0,33-Liter-Dosen der Sorte Sprite Classic mit einem speziellen NBA-Design zu einer technischen Panne beim Abfüllen. Somit wurde in die Dosen, die Sprite mit Zucker enthalten soll, die Zero-Variante eingefüllt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Gefahr für Diabetiker

Weil die Kennzeichnung auf der Verpackung somit nicht mit dem tatsächlichen Inhalt übereinstimmt, kann der Konsum für bestimmte Personengruppen problematisch sein. Dazu zählen etwa Diabetiker, die mit einer bestimmten Zuckerzufuhr rechnen, sowie Menschen, die bestimmte Süßungsmittel nicht vertragen.

Seitens des Unternehmens wurde betont, dass der nunmehrige Rückruf ausschließlich 0,33-Liter-Dosen aus der NBA-Promotion mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30. April 2027 betrifft. Konsumenten sollten auch auf die Chargennummern achten. Betroffen sind die Nummern zwischen LDC 62950845 und LDC 62951115.

Andere Sprite-Produkte und Verpackungsgrößen sind laut Unternehmen nicht betroffen und können weiterhin bedenkenlos konsumiert werden.

Die Bilder des Tages i ?

Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon erstattet

Verbraucher sollten die Kennzeichnungen ihrer Dosen genau überprüfen. Produkte mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum und den betroffenen Chargennummern sollten keinesfalls getrunken werden.

Stattdessen können die Dosen am jeweiligen Verkaufsort zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird laut Unternehmen auch ohne Vorlage eines Kassenbons erstattet.